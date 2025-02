Mit der Ver√∂ffentlichung der Quartalszahlen am 05. Februar nachb√∂rslich verk√ľndete Microstrategy zudem ein Re-Branding, nennt sich nun Strategy (Ticker: MSTR), CEO Michael Saylor begr√ľndete dies im Call mit Analysten damit, dass ‚ÄěStrategy ist leichter auszusprechen, leichter zu buchstabieren, leichter zu finden, leichter zu merken. [‚Ķ] Ich denke auch, dass es unsere Identit√§t viel enger mit Bitcoin und all den positiven Aspekten des Bitcoin-Netzwerks in der Welt verbindet.‚Äú

Neue Bilanzierungsregeln als bullsiher Katalysator ūüĒī Aktie von Strategy vor Breakout?

‚Ėļ Strategy WKN: 722713 | ISIN: US5949724083 | Ticker: MSTR

W√§hrend die Aktie aktuell auf Impulse wartet, so kristallisiert sich aus rein technischer Perspektive, wie in unserer Bitcoin Betrachtung am Wochenende thematisiert, eine spannende Konstellation mit einem sich ausbildenden Dreieck auf Tagesbasis heraus, welches mit einem Bruch √ľber $350 aufgel√∂st w√ľrde und den Weg in Richtung $400 und h√∂her frei machen k√∂nnte.¬†

Bevorzugt w√ľrde meiner Einsch√§tzung nach ein solcher Breakout getriggert werden durch eine fundamentalen Katalysator: dieser k√∂nnte sich entweder √ľber einen bullishen Push in Bitcoin herauskristallisieren, hier zur√ľck √ľber die $100.000 Marke oder auch vielleicht durch eine fundamentale Entwicklung am Ende von Strategy.¬†

Das Unternehmen k√∂nnte n√§mlich vor einem massiven Push in seiner Bilanz stehen, so berichtet es zumindest das Research- und Broker-Haus Bernstein. So hat Strategy neue Fair-Value-Bilanzierungsregeln des Financial Accounting Standards Board (FASB) eingef√ľhrt, wonach digitale Verm√∂genswerte in den B√ľchern eines Unternehmens bei fallenden Preisen zwar abgewertet werden, dann aber auch bei steigenden Preisen nach oben angepasst werden k√∂nnen, selbst dann, wenn sie nicht verkauft wurden.¬†

Laut Bernstein wird es demnach mit den Finanzergebnissen f√ľr das erste Quartal 2025 so sein, dass der Buchwert von Bitcoin mit seinem Marktwert √ľbereinstimmen und Strategy somit jede Wertsteigerung des Bitcoin-Preises als Gewinn in seinem Nettoergebnis ausweisen kann. Das d√ľrfte zu einer einmaligen kumulativen Anpassung des Er√∂ffnungssaldos der einbehaltenen Gewinne in H√∂he von 12,75 Milliarden Dollar f√ľhren ‚Äď ein potenzieller Profitabilit√§ts-Booster, der die Aktie befl√ľgeln k√∂nnte.¬†

Hinf√§llig w√§re ein solch bullishes Szenario f√ľr die Aktie, k√§me es zu einem Fall zur√ľck unter die $300 Marke.¬†

Strategy Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

