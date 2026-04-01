Börse Aktuell: Nike Prognose 2026 - Zahlen über Erwartungen, aber schwache Aussichten belasten Aktie

Das Wichtigste in Kürze Zahlen schlagen Erwartungen, aber ohne nachhaltige Trendwende

Margendruck und China belasten die Nike Prognose

Ausblick enttäuscht den Markt

Die aktuellen Quartalszahlen von Nike (NKE.US) liefern ein gemischtes Bild für Anleger. Zwar lagen die Ergebnisse über den Erwartungen, doch die anschließende Kursreaktion zeigt, dass der Markt weiterhin skeptisch bleibt. Im Fokus der Börse Aktuell steht damit vor allem die weitere Nike Prognose. Nach Veröffentlichung der Zahlen stieg die Aktie zunächst um 3% im nachbörslichen Handel, drehte anschließend jedoch deutlich ins Minus und verlor rund 10% auf 47 USD. ► Nike WKN: 866993 | ISIN: US6541061031 | Ticker: NKE.US Nike Zahlen Q3 2026: Besser als erwartet Positiv hervorzuheben ist zunächst die Entwicklung beim Gewinn: Gewinn je Aktie: 0,35 USD (Erwartung: 0,30 USD)

Überraschung: +16,7%

Umsatz: 11,3 Mrd. USD (leicht über den Erwartungen von 11,23 Mrd. USD) Trotz stabil wirkender Zahlen zeigt sich im Detail ein differenziertes Bild: Umsatz im Jahresvergleich unverändert, währungsbereinigt -3%

Nordamerika mit +3% Wachstum vergleichsweise robust

Andere Regionen deutlich schwächer Auch die Lagerbestände entwickelten sich leicht positiv: Inventories im Jahresvergleich -1% Das signalisiert eine gewisse Stabilisierung nach vorherigen Überbeständen. Margendruck bleibt zentrales Problem Ein klarer Belastungsfaktor bleibt die Profitabilität: Bruttomarge: 40,2% (-130 Basispunkte)

Hauptgrund: höhere Zölle in Nordamerika Zusätzlich steigen die Kosten: SG&A-Kosten: +2%

Belastung durch Abfindungen: ca. 230 Mio. USD Damit zeigt sich: Trotz besserer Gewinne bleibt der operative Druck hoch. Nike Prognose: Schwacher Ausblick belastet Für das kommende Quartal gibt Nike eine vorsichtige Prognose ab: Erwarteter Gewinn Q4 2026: 0,19 USD

Umsatzprognose: Rückgang von 2% bis 4% Auch mittelfristig bleibt die Entwicklung verhalten: Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet

Uneinheitliche Entwicklung nach Regionen Das deutet darauf hin, dass eine echte Erholung noch Zeit benötigt. Zentrale Schwäche: China-Geschäft Ein wesentlicher Risikofaktor für die Nike Prognose ist China: Umsatz im Jahresvergleich: -10%

Wholesale: -13%

Digital: -21%

Erwarteter weiterer Rückgang: -20% Da China historisch ein wichtiger Wachstumstreiber war, sorgt diese Entwicklung für erhebliche Unsicherheit. Weitere Schwächen im Kerngeschäft Auch das Produktportfolio zeigt Schwächen: Rückgänge bei Schuhen, Bekleidung und Ausrüstung

Lifestyle- und Sportswear-Segment weiterhin problematisch Zudem belastet der Direktvertrieb: Nike Direct: -7%

Nike Digital: -9%

EMEA Digital: -6% Warum die Börse negativ reagiert Aus Sicht der Börse Aktuell lassen sich drei Hauptgründe für die negative Marktreaktion identifizieren: Verzögerte Erholung

Das Management betont selbst, dass die Erholung länger dauert als erwartet. Anhaltender Umsatzdruck

Kein klares Wachstum in Sicht, Prognosen bleiben vorsichtig. Margenprobleme

Zölle, Rabatte und hohe Kosten verzögern eine Verbesserung der Profitabilität. NKE (W1 interval) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Nike Prognose bleibt unsicher Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Nike operativ erste Fortschritte macht. Dennoch überwiegen die Unsicherheiten: Margendruck bleibt bestehen

Umsatzwachstum ist schwach

China entwickelt sich negativ Für Anleger bedeutet das: Die Nike Prognose bleibt kurzfristig angespannt. Eine nachhaltige Trendwende könnte sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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