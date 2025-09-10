NIO Aktie & Aktien News: Kapitalerhöhung über 1 Mrd. USD – Kurs bricht ein

🚘 NIO Aktie & Aktien News: Milliarden-Kapitalerhöhung drückt Kurs deutlich 📌 Key Takeaways NIO Aktie fällt um rund -10 % nach neuer Aktienemission im Volumen von ca. 1 Mrd. USD. Mittel sollen in neue Modelle, Ausbau der Lade- & Batteriewechsel-Infrastruktur sowie Finanzstärkung fließen. Trotz schwacher Quartalsergebnisse zeigt NIO +30 % Auslieferungswachstum 2025, bleibt aber hinter BYD, Tesla & Xpeng zurück. ► NIO | WKN: A2N4PB | ISIN: US62914V1061 | Ticker: NIO 📰 Einleitung Die chinesische NIO Aktie steht im Fokus der Anleger: Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung über rund eine Milliarde USD angekündigt. Zwar reagierte die Börse mit einem kräftigen Kursrutsch, doch langfristig könnte der Schritt wichtige Investitionen in Technologie & Infrastruktur ermöglichen. 💰 Details zur Kapitalerhöhung NIO verkaufte über 181 Mio. American Depositary Shares (ADS) zu 5,57 USD je Stück.

Das entspricht einem 11,3 % Abschlag auf den Schlusskurs vom Vortag.

Volumen: Mehr als 8 % der gesamten Marktkapitalisierung (~12 Mrd. USD vor der Emission).

Kursreaktion: NIO Aktie fiel um ca. -10 %, größter Tagesverlust seit Dezember 2023. 🚀 Zweck der Kapitalaufnahme Entwicklung neuer Elektroauto-Modelle .

Ausbau des Lade- & Batteriewechsel-Netzwerks .

Stärkung der Finanzbasis des Unternehmens. 👉 Hintergrund: Trotz 6 Quartalen mit enttäuschenden Verkaufszahlen konnte NIO 2025 wieder zulegen – 166.000 Fahrzeuge bis August, +30 % YoY. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⚡ Konkurrenzvergleich BYD : fast 1,9 Mio. Fahrzeuge im gleichen Zeitraum.

Tesla : über 300.000 Fahrzeuge .

