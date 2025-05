Nippon Steel bietet 14 Mrd. $ für US Steel – Trump-Entscheidung rückt näher, US Steel Aktie im Fokus

Nippon Steel hat laut Reuters vorgeschlagen, 14 Milliarden Dollar in US Steel zu investieren, darunter 4 Milliarden Dollar für ein neues Stahlwerk, und bemüht sich um die Genehmigung der Übernahme durch die Trump-Regierung. ► US Steel Aktie WKN: 529498 | ISIN: US9129091081 | Ticker: X Das japanische Unternehmen hat seine Investitionszusage von ursprünglich 1,4 Milliarden Dollar vor Ablauf der Frist für die nationale Sicherheitsprüfung am 21. Mai deutlich erhöht. Präsident Trump hat dann 15 Tage Zeit, um über die 14,9 Milliarden Dollar schwere Fusion zu entscheiden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sowohl Trump als auch der ehemalige Präsident Biden haben sich gegen den Deal ausgesprochen und argumentieren, US Steel solle in amerikanischem Besitz bleiben. Die Biden-Regierung hat die Transaktion im Januar aus Gründen der nationalen Sicherheit blockiert. Der stellvertretende Vorsitzende von Nippon Steel, Takahiro Mori, traf sich kürzlich mit US-Beamten in Washington, um den Deal voranzutreiben, der bei einem Scheitern mit einer Abfindung in Höhe von 565 Millionen Dollar verbunden ist. US Steel Aktie Chart (D1) Die Aktie handelt über dem 100-Tage-SMA. Die Bullen werden versuchen, wieder Schwung aufzunehmen und den Kurs über den 50- und 30-Tage-SMA zu treiben. Die Bären hingegen könnten versuchen, den 100-Tage-SMA ins Visier zu nehmen. Der RSI zeigt eine bärische Divergenz und bildet niedrigere Hochs, während der MACD ebenfalls nach unten tendiert.

