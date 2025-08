ūüďČ Novo Nordisk Aktie unter Druck: Prognose f√ľr 2025 entt√§uscht Anleger Die Novo Nordisk Aktie (Ticker: NOVOB.DK) verzeichnete einen deutlichen R√ľckgang von rund 16 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose f√ľr das Gesch√§ftsjahr 2025 nach unten korrigiert hat. Investoren hatten bislang mit deutlich h√∂heren Wachstumsraten gerechnet, doch die neue Novo Nordisk Prognose sieht nun ein Umsatzwachstum von nur 8 bis 14 % vor ‚Äď ein R√ľckschritt im Vergleich zu den fr√ľheren Erwartungen von 13 bis 21 %. Diese Entwicklung versetzt die Anleger in Alarmbereitschaft, da das d√§nische Pharmaunternehmen zuletzt stark vom Hype um seine Adipositas-Medikamente profitiert hatte. Die reduzierte Prognose wirft nun Fragen zur weiteren Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie auf. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ūüíä Schwache Wegovy-Verk√§ufe dr√ľcken auf die Prognose Im Fokus steht insbesondere das Medikament Wegovy, das auf dem US-amerikanischen Markt f√ľr Adipositasbehandlungen eine Schl√ľsselrolle spielt. Die aktualisierte Prognose von Novo Nordisk verweist auf ein verlangsamtes Wachstum von Wegovy in den USA, kombiniert mit einer allgemein schw√§cher als erwarteten Marktexpansion sowie einer zunehmenden Konkurrenz durch Eli Lillys Pr√§parat Zepbound. Diese Faktoren f√ľhrten dazu, dass die Umsatzerwartungen f√ľr das laufende Jahr signifikant nach unten angepasst wurden ‚Äď was sich sofort negativ auf die Bewertung der Novo Nordisk Aktie ausgewirkt hat. Nach Ver√∂ffentlichung der Prognose ist die Aktie auf ein Mehrjahrestief gefallen. ¬† Quelle:¬†xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in DKK. M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ūüĒģ Fazit: Wie geht es weiter mit der Novo Nordisk Aktie? Die gesenkte Novo Nordisk Prognose f√ľr 2025 hat nicht nur kurzfristige Auswirkungen auf den Aktienkurs, sondern auch l√§ngerfristige Konsequenzen f√ľr das Vertrauen der Investoren. Zwar bleibt das Unternehmen ein f√ľhrender Akteur im Bereich der metabolischen Erkrankungen, doch die steigende Konkurrenz und der schleppende Markt in den USA stellen ernsthafte Herausforderungen dar. Anleger sollten die weitere Entwicklung der Wegovy-Verk√§ufe sowie neue klinische Studien und m√∂gliche Zulassungserweiterungen genau beobachten. Denn davon wird ma√ügeblich abh√§ngen, ob sich die Novo Nordisk Aktie wieder erholen kann oder weiter unter Druck bleibt. ¬† ¬† ¬†GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube!¬†21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

