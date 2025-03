Nvidia Aktie: Wird die GTC-Konferenz die Stimmung gegenüber dem Unternehmen ändern?

Die Nvidia Corporation, ein Gigant der Halbleiterindustrie, tritt in eine entscheidende Phase ihrer Geschichte ein. Kurz vor ihrer jährlichen GTC-Konferenz, die am 18. März 2025 beginnt, steht das Unternehmen vor einer Reihe von Herausforderungen, aber auch vor enormen Chancen. Investoren und Analysten warten gespannt auf Informationen, die Zweifel am neuen Blackwell-KI-Chip zerstreuen und bestätigen, dass Nvidia seine marktbeherrschende Stellung behaupten wird. ► NVIDIA ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA Finanzergebnisse: Starke Leistung inmitten von Marktturbulenzen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Finanzergebnisse von Nvidia für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (das im Januar 2025 endete) waren recht stark. Der Umsatz erreichte einen Rekordwert von 39,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der für Nvidia wichtige Bereich Rechenzentren erwirtschaftete einen Umsatz von 35,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 93 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn für das gesamte Geschäftsjahr 2025 betrug 74,3 Milliarden US-Dollar, und der Gewinn pro Aktie erreichte 0,89 US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Trotz dieser hervorragenden Ergebnisse erlebten die Aktien von Nvidia eine deutliche Korrektur. Die Aktien des Unternehmens sind gegenüber ihrem historischen Höchststand um über 20 % gefallen, und noch vor wenigen Tagen lag dieser Rückgang bei über 30 %. Zu einem großen Teil sind die Rückgänge auf die Unsicherheit über die Zukunft des Chipmarktes zurückzuführen, die auf die Entwicklung von KI-Modellen zurückzuführen ist, die weniger Rechenleistung benötigen. Blackwell und generative künstliche Intelligenz Das Segment der Rechenzentren bleibt der wichtigste Wachstumstreiber von Nvidia. Hier könnte der Blackwell-Chip, der voraussichtlich im Kalenderjahr 2025 auf den Markt kommen wird, eine Revolution auslösen. Die Nachfrage nach den Grafikprozessoren von Nvidia wird durch den schnell wachsenden Markt für generative künstliche Intelligenz (KI) angetrieben. Laut Prognosen von Bloomberg Intelligence hat dieser Markt ein enormes Wachstumspotenzial und wird bis zum Ende des Jahrzehnts einen Wert von fast einer halben Billion Dollar erreichen. Quelle: Bloomberg Intelligence Nvidia ist als Marktführer im Bereich Grafikprozessoren gut positioniert, um diese Chance zu nutzen. Das Unternehmen prognostiziert für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 43 Milliarden US-Dollar, was einen weiteren Rekord bedeuten würde. Es ist jedoch klar, dass die Nachfrage nach Nvidia-Produkten in den nächsten Jahren deutlich steigen dürfte, wenn der Marktanteil gehalten wird, basierend auf den Prognosen von BI zu KI-Diensten. Attraktive Bewertung trotz kurzfristiger Risiken Der aktuelle Aktienkurs von Nvidia (119 $) führt zu einem KGV von etwa 27, was bedeutet, dass das Unternehmen nicht mehr so extrem teuer erscheint wie noch vor kurzem. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen angesichts der Aufträge der größten Technologiegiganten über eine garantierte Einnahmequelle für viele Jahre. Trotz gewisser Risiken, wie z. B. Margenrückgängen oder Exportbeschränkungen, sind die langfristigen Aussichten von Nvidia weiterhin sehr vielversprechend. GTC 2025: Was bringt die Zukunft? Die GTC 2025-Konferenz und insbesondere die Keynote von Nvidias CEO Jensen Huang werden für Investoren ein Schlüsselereignis sein. Analysten erwarten, dass das Unternehmen Details zum Blackwell-Chip bekannt gibt und Bedenken hinsichtlich der Lieferkette zerstreut. Trotz der verbesserten Marktstimmung sinkt der Kurs der Nvidia-Aktie zu Wochenbeginn. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

