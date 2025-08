Amazon Aktie: Starke Quartalszahlen – aber trübt das Cloud-Wachstum die Kauflaune? 📈

Einleitung Amazon hat seine Quartalszahlen vorgelegt – und die waren auf den ersten Blick überzeugend. Doch trotz Umsatz- und Gewinnüberraschung zeigen sich Anleger skeptisch. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Rücksetzer. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Amazon Aktie zu kaufen? In dieser Analyse betrachten wir die aktuellen Zahlen, die Rolle von Amazon Web Services (AWS) und das Potenzial der Aktie für Anleger. ► Amazon | WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN 🔑 Key Takeaways Überraschend gute Quartalszahlen: Amazon übertrifft die Erwartungen beim Gewinn pro Aktie und Umsatz. Wachstum bei AWS unter Druck: Trotz Marktführerschaft bleibt Amazon beim Cloud-Wachstum hinter Microsoft und Google zurück. Investoren im Zwiespalt: Hohe KI-Investitionen und verhaltener Ausblick sorgen für Unsicherheit am Markt. 💹 Quartalszahlen im Überblick: Amazon überrascht positiv Amazon konnte mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 USD die Markterwartung von 1,33 USD deutlich übertreffen. Auch beim Umsatz überzeugte der Konzern mit 167,7 Mrd. USD, was klar über den erwarteten 162,09 Mrd. USD lag. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trotz dieser positiven Zahlen fiel die Amazon Aktie vorbörslich um mehr als 7 % – ein Hinweis darauf, dass Anleger tiefer blicken. ☁ ️ AWS im Fokus: Führend, aber langsamer als die Konkurrenz Der größte Wachstumshebel bei Amazon bleibt Amazon Web Services (AWS) – mit einem Umsatz von 30,87 Mrd. USD, leicht über den Erwartungen. Allerdings betrug das Wachstum „nur“ 18 %, während Microsoft Azure 39 % und Google Cloud 32 % zulegten. CEO Andy Jassy betonte zwar, dass AWS eine „ziemlich bedeutende“ Marktführerschaft innehat, doch die Konkurrenz schläft nicht – vor allem im Wettrennen um KI-Anwendungen. 🤖 Künstliche Intelligenz: Milliarden für die Zukunft Amazon will in diesem Jahr bis zu 100 Milliarden USD in KI investieren. Die Gelder sollen in Rechenzentren und Software fließen. Doch bislang fehlen sichtbare Effekte dieser Investitionen. Anleger hoffen auf baldige Resultate – andernfalls könnten Zweifel wachsen, ob sich diese Strategie auszahlt. 🧐 Bewertung der Amazon Aktie: Jetzt kaufen? Der Ausblick auf das kommende Quartal fällt gemischt aus: Umsatzprognose von 174–179,5 Mrd. USD liegt über den Erwartungen.

Das Betriebsergebnis (15,5–20,5 Mrd. USD) enttäuscht hingegen gegenüber der Wall-Street-Prognose von 19,48 Mrd. USD. Die Aktie zeigt aktuell Korrekturpotenzial. Ein möglicher Einstiegsbereich für Anleger könnte zwischen 200 und 205 USD liegen – vor allem für Investoren, die langfristig an Amazons Cloud- und KI-Strategie glauben und die Amazon Aktie kaufen möchten. 🧾 Fazit: Amazon Aktie mit Licht und Schatten Die Amazon Aktie bleibt eine interessante Option für Langfrist-Investoren. Trotz kurzfristiger Rückschläge überzeugt Amazon mit starker Marktstellung und strategischer Ausrichtung auf KI. Wer aktuell die Aktie kaufen möchte, sollte auf ein günstiges Einstiegsniveau achten und die weitere Entwicklung bei AWS genau beobachten. Amazon Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

