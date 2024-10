Nvidia CEO Jensen Huang schließt Aktienverkäufe ab, Aktie mit Ziel $130 Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Nvidia Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► NVDA ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 Am Dienstag, den 24.09.2024 während unseres „ Guten Abend Börse “ kam es plötzlich zu starken Aufschlägen in der Aktie von Nvidia und es war schwierig einen potenziellen Katalysator ausfindig zu machen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach kurzer Zeit wurde ich fündig: der Pop in der Aktie hing interessanterweise mit der Meldung zusammen, dass Jensen Huang, CEO von Nvidia, seine vor einigen Wochen bereits angekündigten Aktienverkäufe abgeschlossen hat und vorerst keine Aktien des Chipherstellers mehr plant zu verkaufen. In der Tat war bereits seit Ende des ersten Quartals 2025 klar, dass Huang Aktien von Nvidia verkaufen wird und die Verkäufe wurden im Rahmen eines 10b5-1-Plans getätigt wurden. Ein solcher 10b5-1-Plan erlaubt es Insidern (zu welchen Jensen Huang als CEO unweigerlich gehört), Unternehmensaktien zu verkaufen, indem sie einen vorab festgelegten Plan erstellen, der den Aktienkurs, den Betrag und das Transaktionsdatum beinhaltet. Ich verwende das Wort „interessanterweise“ etwas weiter oben, weil eine derart bullishe Reaktion auf solch eine Meldung eher unüblich ist: die Verkäufe, die Jensen Huang in etwa 700 Millionen US-Dollar einspielen, können vielerlei Gründe haben, der wahrscheinlichste, dass Jensen Huang die Erlöse nutzt, um bspw. Steuern zu zahlen. Huang bleibt aber dennoch einer der, vermutlich sogar der größte Einzelaktionär des Unternehmens mit nun 75.4 Millionen Nvidia-Aktien und weiteren 786 Millionen Aktien über verschiedene Treuhandgesellschaften und Partnerschaften, wie aus einer separaten Meldung hervorgeht. Warum ist die Price Action in der Nvidia-Aktie für uns als Trader interessant? Diese Frage ist meiner Einschätzung nach recht geradlinig zu beantworten: weil die Aktie in den folgenden vier Stunden bis zum Ende der Wallstreet die Kursaufschläge hat halten können und zwischen 120 und 122 US-Dollar, in den oberen 20% des Handelstages konsolidierte – ein, meiner Einschätzung nach, sehr starkes Signal. Wie gesagt, dass Huang Aktien verkauft, ist lange Zeit bekannt und eigentlich keine „groß kursbewegende“ Nachricht. Reagiert die Aktie auf diese Meldung, besonders in den anstehenden Quartalsschluss und vor dem Hintergrund, dass der Chiphersteller der größte Nutznießer des Booms im Bereich künstlicher Intelligenz war, wobei die Aktien von Nividia in diesem Jahr allein um mehr als 140 % zulegten und Nvidia zeitweise sogar eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar übertraf, deutet das darauf hin, dass nun scheinbar erneut institutionelle Marktteilnehmer verstärkt Aktien ins Portfolio nehmen, entweder um von einer weiteren Rallye in den Jahresschluss zu profitieren und/oder um Investoren die aktuell „heißeste Aktie der Wallstreet“ in ihrem Portfolio präsentieren zu können. Beim Blick auf den Chart unten offenbart sich, dass die Nvidia Aktie auf neue Monatshochs sprang und diese, wie bereits gesagt, halten konnte. Sollte die Nachfrage heute und in den kommenden Tagen, eventuell auch getragen durch passable Quartalszahlen des Chipherstellers Micron (Ticker: MU) am Mittwoch nachbörslich anhalten und Nvidia die $120 Marke halten können, scheinen kurzfristig weitere Aufschläge bis in Gefilde um $128/130 durchaus im Bereich des Möglichen. Nvidia Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 NVDA m30 Chart (11. April 2021 bis 25. September 2024). Screenshot erstellt am 25. September 2024, 09:40 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

