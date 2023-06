⏬ NZDUSD fällt heute um 1,2%!

🥝 "Kiwi" wertet gegenüber "Aussie" aufgrund niedriger Inflationsdaten in Australien ab

Der neuseeländische Dollar ist heute Opfer der niedrigen Inflation in Australien. Die Inflation in Australien fiel heute im Mai auf 5,6% im Jahresvergleich, während 6,1% erwartet wurden und der vorherige Wert bei 6,8% lag. Das Australische Statistikamt veröffentlicht monatliche Daten seit über einem Jahr, aber aus Marktsicht scheint der vierteljährliche Index immer noch wichtiger zu sein. Dieser Index für das erste Quartal lag bei 7,0%. Warum fällt der NZD heute stärker als der AUD?

Der Verbraucherpreisindex (CPI) für das erste Quartal in Neuseeland lag bei 6,7% im Jahresvergleich, was darauf hindeuten könnte, dass die Inflation für das zweite Quartal in diesem Land noch weiter fallen wird. Natürlich ist es wichtig zu bedenken, dass die RBNZ bereits angekündigt hat, die Zinsen nicht anzuheben, aber der Markt deutete an, dass die RBNZ nach der jüngsten Überraschung durch die RBA, BoC, BoE oder Norges Bank auch zu Zinserhöhungen zurückkehren könnte. Die Inflationstrends legen jedoch nahe, dass die RBNZ bei ihrer Entscheidung am 12. Juli die Zinsen voraussichtlich unverändert bei 5% halten wird. Der Markt sieht derzeit nur eine 7%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung und bis zum Ende dieses Jahres wird eine maximale Erhöhung von 10 Basispunkten erwartet. Währenddessen sind in Australien oder Kanada trotz eines klaren Rückgangs der Inflation die Bewertungen für Zinserhöhungen deutlich höher.

NZDUSD fällt heute auf den niedrigsten Stand seit dem 8. Juni. Es ist selten, dass sich der tägliche Wechselkurs eines G10-Währungspaares um mehr als 1% verändert. In der Zwischenzeit fiel AUDNZD kürzlich auf 1,0800, aber das Paar erholt sich derzeit von den Verlusten. Stärkere Rückgänge bei NZDUSD können als verzögerte Bewegung im Vergleich zum recht starken Schock von AUDUSD am Ende der letzten Woche angesehen werden. Das Paar testet derzeit die Marke von 0,6000 und plant möglicherweise einen Test des 50%-Retracements der letzten großen Aufwärtswelle. Das Paar befindet sich weiterhin in einem eher schwach fallenden Trendkanal.

Erwartungen an Zinsbewegungen der RBNZ. Quelle: Bloomberg

Quelle: xStation5 von XTB

