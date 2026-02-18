NZDUSD Prognose: RBNZ bleibt vorsichtig – Forex Aktuell Analyse zum Neuseeland-Dollar

Die NZDUSD Prognose rückt nach der jüngsten Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verstärkt in den Fokus von Anlegern. Im Bereich Forex Aktuell sorgt die Notenbank für Bewegung: Der Leitzins (Official Cash Rate) wurde bei 2,25 % belassen. Die begleitende Erklärung fiel ausgewogen, aber leicht fester aus als zuletzt.

Trotz einer etwas höheren Zinsprojektion reagierte der Markt mit deutlicher Schwäche beim Neuseeland-Dollar.

Geldpolitik: Unterstützend, aber datenabhängig

Die RBNZ betonte, dass die geldpolitischen Bedingungen „für einige Zeit“ unterstützend bleiben sollen. Eine zu frühe Rücknahme der Stimuli könnte die wirtschaftliche Erholung gefährden und die Inflation wieder unter den Mittelpunkt des Zielbandes von 1–3 % drücken.

Kernaussagen der Notenbank:

Leitzins unverändert bei 2,25 % (einstimmige Entscheidung)

Inflation zuletzt über dem Zielband, rasche Rückkehr innerhalb der Spanne erwartet

Stabilisierung der Inflation nahe 2 % innerhalb der kommenden zwölf Monate prognostiziert

Wirtschaft weist weiterhin ungenutzte Kapazitäten auf (negative Produktionslücke)

Lohnwachstum moderat, Kerninflation unter Kontrolle

Normalisierung der Geldpolitik erfolgt graduell und nur bei anhaltender Erholung

Der aktualisierte Zinspfad wurde leicht nach oben angepasst. Das signalisiert theoretisch die Möglichkeit einer früheren Zinserhöhung als bislang angenommen. Für die NZDUSD Prognose ergab sich daraus jedoch kein nachhaltiger Impuls.

Inflation: VPI im Jahresvergleich über Zielband

Die Inflation gemessen am VPI im Jahresvergleich stieg zum Jahresende 2025 auf rund 3,1 % und lag damit oberhalb der oberen Zielgrenze. Haupttreiber waren:

Lebensmittelpreise

Stromkosten

Volatile handelbare Güter

Die Notenbank erwartet jedoch eine Rückkehr der Teuerung in Richtung 2 %. Die Inflationsrisiken werden insgesamt als ausgeglichen bewertet. Für Forex Aktuell bedeutet dies: kurzfristiger Preisdruck, aber kein akuter Handlungsdruck für aggressive Zinsschritte.

Konjunktur und Arbeitsmarkt: Erholung mit Unebenheiten

Die RBNZ beschreibt die wirtschaftliche Erholung als frühphasig, aber stabil. Unterstützt wird das Wachstum durch:

Hohe Rohstoffpreise

Frühere Zinssenkungen

Das Bruttoinlandsprodukt erholt sich nach einer Schrumpfung zur Jahresmitte 2025. Die Arbeitslosenquote liegt bei etwa 5,4 % und stabilisiert sich, bleibt jedoch erhöht.

Für die NZDUSD Prognose ist entscheidend, dass die Dynamik zwar positiv ist, aber nicht stark genug, um kurzfristig einen klaren Straffungszyklus zu rechtfertigen.

Aussagen von Gouverneurin Anna Breman

Gouverneurin Anna Breman dämpfte Erwartungen auf einen schnellen Zinsanhebungszyklus deutlich.

Zentrale Aussagen:

Der veröffentlichte Zinspfad ist konditional, keine feste Zusage

Eine Zinserhöhung bis Jahresende ist möglich, aber nicht geplant

Straffung erst bei klar stärkerem Wachstum und nachhaltigem Inflationsdruck

Zinsschritte würden schrittweise erfolgen

Eine Anhebung im vierten Quartal ist nicht vollständig eingepreist

Kein starker Preisanstieg am Immobilienmarkt erwartet

Die Kommunikation zielte klar darauf ab, eine aggressive Markterwartung zu verhindern.

Marktreaktion: NZD unter Druck

Im Bereich Forex Aktuell fiel die Reaktion deutlich aus:

Der NZD war die schwächste Hauptwährung des Tages

Rückgang von rund 0,6–0,9 % gegenüber dem Währungskorb

NZDUSD verlor etwa 0,92 % im Tagesverlauf

Die Marktteilnehmer hatten offenbar mit einem deutlich strafferen Signal gerechnet. Stattdessen dominierte Geduld und Datenabhängigkeit – ein eher dovishes Signal.

NZDUSD Prognose: Technischer und fundamentaler Ausblick

Kurzfristig bleibt der Druck auf den Neuseeland-Dollar bestehen, solange keine klaren Signale für eine baldige Zinserhöhung folgen.

Bullishes Szenario:

Nachhaltige Rückkehr der Inflation nahe 2 %

Beschleunigung des Wachstums

Stabilisierung des Arbeitsmarktes

Bearishes Szenario:

Abkühlende Konjunkturdaten

Rückgang der Inflation unter Zielniveau

Stärkere US-Dollar-Dynamik

Für die NZDUSD Prognose bleibt entscheidend, ob kommende Daten die vorsichtige Haltung der RBNZ bestätigen oder eine schnellere geldpolitische Normalisierung rechtfertigen.

Im Kontext Forex Aktuell dürfte das Währungspaar volatil bleiben, da Investoren weiterhin jede neue Konjunktur- und Inflationszahl genau auswerten.

