Öl Kurs Aktuell 🛢️

Neue Spekulationen über eine weitere Rückkehr von Angebot seitens der OPEC+-Allianz belasten die Rohölpreise. 🛢️ Öl Preis fällt zu Wochenbeginn – OPEC+ Entscheidung im Fokus 📰 Einleitung

Der Öl Kurs startete schwächer in die neue Woche und gab einen Teil der Gewinne aus der Vorwoche wieder ab. Zuvor hatten Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in China sowie Risiken aus Russland die Preise bis knapp an die Marke von 70 USD pro Barrel getrieben – den höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Doch Spekulationen über eine Ausweitung der OPEC+-Produktion und ein drohender Angebotsüberhang sorgen nun für Druck. 📌 Key Takeaways 📉 Öl Kurs unter Druck: Preise geben nach und testen aktuell die Zone um 64 USD pro Barrel. 🏭 OPEC+ Strategie: Geplante Produktionsausweitungen könnten das Überangebot vergrößern. ⚠️ Russland-Risiken: Angriffe auf Raffinerien belasten, könnten aber paradoxerweise die Rohölexporte erhöhen. 🏦 OPEC+ Strategie & Angebotsrisiken Laut inoffiziellen Berichten erwägt OPEC+ ab November eine Produktionsausweitung über die bereits angekündigten 137.000 Barrel pro Tag hinaus. Die IEA warnt vor einem massiven Überangebot von bis zu 3 Mio. Barrel täglich im Jahr 2026. Unter diesem Szenario sehen Goldman-Sachs-Analysten das Risiko eines Rückgangs des Öl Preises in den Bereich von 50–60 USD pro Barrel.

Besonders im Fokus: Die Rede des saudischen Ölministers am Mittwoch sowie das OPEC+-Treffen am 5. Oktober. ⚔️ Russland bleibt Unsicherheitsfaktor Wochenendliche Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Öl-Infrastruktur verschärfen die Lage. Bereits jetzt ist rund 30 % der russischen Raffineriekapazität offline. Da Lagerkapazitäten begrenzt sind, könnte Russland gezwungen sein, seine Rohölexporte auszuweiten – was den globalen Öl Kurs zusätzlich belasten würde. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🔑 Wichtige Marktimpulse für Anleger OPEC+-Entscheidung zur Produktionssteigerung Anfang Oktober

Wöchentliche API- und EIA-Daten zu Öl-Lagerbeständen

Signale zur Konjunkturerholung aus China und Europa 📊 Technische Analyse Öl Kurs Der Öl Preis testet aktuell die 50-Tage-Linie bei 64 USD. Ein Tagesschluss unter diesem Niveau würde eine Evening-Star-Formation bestätigen – ein bärisches Signal. Ein Rebound könnte dagegen kurzfristig zu einem Test der 65–66 USD-Zone führen. ✅ Fazit Der Öl Kurs steht aktuell unter Druck: Erwartungen an OPEC+ und die wachsende Sorge vor einem Angebotsüberhang dominieren die Stimmung. Zugleich bleiben geopolitische Risiken aus Russland ein Unsicherheitsfaktor. Anleger sollten sowohl die OPEC+-Entscheidung als auch die wöchentlichen Lagerbestandsdaten im Auge behalten. OIL.WTI Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

