Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Dienstag, 10.02.2026 – Marken, Chartcheck & Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.092 Punkten. Der Index gab am Vormittag moderat nach. Die Notierungen bröckelten moderat ab. Zwar gelang es gegen Mittag eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die Gewinne wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag direkt wieder abgegeben. Das Tagestief wurde direkt wieder zurückgekauft. Der Nasdaq konnte sich in dynamischen Impulsen bis an und über die 25.300 Punkte-Marke schieben und sich am Abend im Dunstkreis dieser Marke festsetzen, gab aber im Rahmen des Frühhandels wieder moderat nach.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Nasdaq bleibt technisch neutral: Der Index hat sich zwar über der SMA20 stabilisiert, aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA50 (25.295) und später über SMA200 (25.503) würde das Chartbild klar bullisch bestätigen.

Entscheidungszone um 25.241 Punkte: Hält der Nasdaq diese Marke, sind weitere Anstiege bis 25.488/90 möglich. Scheitert der Index, steigt das Risiko für Rücksetzer bis 24.998/96 und tiefer.

Leicht bullische Tagesprognose: Das Setup spricht für einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel, mit 60 % Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario und einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.490 und 25.019 Punkten.

Nasdaq Rückblick: Kursverlauf vom 09.02.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.092 Punkten. Bereits am Vormittag gab der Index moderat nach, wobei sich die Notierungen schrittweise abschwächten. Gegen Mittag konnte eine kurze Entlastungsbewegung abgebildet werden, diese Gewinne wurden jedoch mit Start des offiziellen Handels am Nachmittag direkt wieder abgegeben.

Das Tagestief wurde im weiteren Verlauf dynamisch zurückgekauft. Anschließend konnte sich der Nasdaq in einer impulsiven Aufwärtsbewegung bis an und über die 25.300 Punkte-Marke schieben und sich am Abend im Bereich dieser Zone stabilisieren. Im Frühhandel zeigte sich jedoch erneut ein leichter Rücksetzer.

Tagesdaten (09.02.2026):

Tageshoch: 25.353

Tagestief: 24.881

Tagesschluss: 25.289

Range: 472 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq gestern Morgen zunächst über der SMA20 (24.218 Punkte). Im Verlauf des Vormittags setzte der Index unter diese Durchschnittslinie zurück. Mehrere Anläufe an die SMA20 scheiterten zunächst, bevor am Nachmittag ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke gelang.

Nach dem Break konnte sich der Nasdaq über der SMA20 stabilisieren. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild spürbar entspannt.

Für die Bullen bleibt entscheidend, den Index nun auch über die SMA200 (24.362 Punkte) sowie über das 23,6 %-Retracement zu schieben und dort per Stundenschluss zu bestätigen. Erst dann wäre das Stundenchart klar bullisch zu interpretieren.

Gelingt diese Stabilisierung, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung:

25.550/65 Punkte

25.825/40 Punkte

Sollte die SMA20 hingegen nicht halten und der Nasdaq per Stundenschluss wieder darunter rutschen, würde sich das Chartbild erneut eintrüben. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abgaben bis zur SMA50 (25.011 Punkte) bzw. bis zum 38,2 %-Retracement.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Nasdaq Prognose): neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart war in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche erkennbar. Der Nasdaq fiel unter alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte und etablierte sich zeitweise unter der SMA20 (24.931 Punkte).

Zum Wochenschluss konnte jedoch eine belastbare Erholung einsetzen. Diese Bewegung führte den Index zurück über die SMA20, wo er sich zu Wochenbeginn stabilisieren konnte.

Gestern Abend lief der Nasdaq in den Bereich der SMA50 (25.295 Punkte), scheiterte jedoch im Frühhandel daran, diese Zone zu überwinden. Damit bleibt die SMA50 aktuell der zentrale Trigger für die nächste Bewegung.

Eine nachhaltige Aufhellung des übergeordneten Chartbildes wäre erst gegeben, wenn sich der Nasdaq zusätzlich auch über der SMA200 (25.503 Punkte) etablieren kann. Diese Durchschnittslinie hat eine hohe charttechnische Relevanz und dürfte den Kursverlauf weiterhin deutlich beeinflussen. Ergänzend kann auch das 23,6 %-Retracement den Aufwärtsdrang begrenzen.

Solange der Nasdaq unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko bestehen, dass Schwäche in Richtung des 38,2 %-Retracements oder zurück zur SMA20 einsetzt. Rücksetzer unter die SMA20 sollten aus bullischer Sicht heute nicht mehr auftreten.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Nasdaq Analyse): neutral

Nasdaq Prognose für heute (10.02.2026): Ausblick & Handelsideen

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.241 Punkten und damit rund 149 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.

Long-Szenario (Bull Setup)

Kann sich der Nasdaq oberhalb von 25.241 Punkten behaupten, ergeben sich folgende mögliche Anlaufziele:

25.262/64 → 25.285/87 → 25.305/07 → 25.322/24 → 25.345/47 → 25.366/68 → 25.381/83 → 25.404/06 → 25.425/27 → 25.446/48 → 25.465/67 → 25.488/90

Über der 25.488/90 wären weitere Zielzonen:

25.510/12 → 25.531/33 → 25.555/57 → 25.574/76 → 25.593/95 → 25.614/16 → 25.633/35 → 25.659/61 → 25.678/80 → 25.701/03 → 25.716/18

Short-Szenario (Bear Setup)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.241 Punkten etablieren, könnte der Index zurücksetzen in Richtung:

25.222/20 → 25.199/97 → 25.178/76 → 25.155/53 → 25.134/32 → 25.118/16 → 25.099/97 → 25.080/78 → 25.057/55 → 25.038/36 → 25.021/19 → 24.998/96

Unter der 24.998/96 wären die nächsten Anlaufziele:

24.977/75 → 24.960/58 → 24.941/39 → 24.924/22 → 24.903/01 → 24.885/83 → 24.867/65 → 24.848/46 → 24.839/37 → 24.820/18 → 24.799/97

Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Nasdaq Analyse)

Widerstände

25.295

25.362

25.443/79

25.502

25.911

Unterstützungen

25.218

25.011

24.931

24.881

24.622

Nasdaq Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelsverlauf.

Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Diese Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse und auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange (10.02.2026)

Die von uns erwartete Tagesrange liegt zwischen:

25.368 / 25.490 Punkten (Oberseite)

und

25.153 / 25.019 Punkten (Unterseite)

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus xStation5

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 10.02.2026?

Die Nasdaq Prognose für den 10.02.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Das Setup deutet auf einen seitwärts/aufwärts gerichteten Handel hin, mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 %.

Wie ist die aktuelle Nasdaq Analyse aus charttechnischer Sicht?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein entspannteres Chartbild, da sich der Index über der SMA20 stabilisieren konnte. Solange der Nasdaq jedoch unter der SMA50 bleibt, bleibt das Gesamtbild neutral.

Welche Marken sind heute beim Nasdaq besonders wichtig?

Die wichtigste Entscheidungsmarke liegt bei 25.241 Punkten. Darüber dominieren bullische Szenarien, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.

Welche Widerstände hat der Nasdaq heute?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.295, 25.362, 25.443/79, 25.502 und 25.911 Punkten.

Welche Unterstützungen sind beim Nasdaq relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.218, 25.011, 24.931, 24.881 und 24.622 Punkten.

Wann wird das Nasdaq-Chartbild wieder bullisch?

Das Chartbild würde bullisch werden, wenn der Nasdaq sich nachhaltig über der SMA50 (25.295) und anschließend über der SMA200 (25.503) festsetzen kann.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange beim Nasdaq?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.490 Punkten auf der Oberseite und 25.019 Punkten auf der Unterseite.

Was spricht heute für ein bullisches Nasdaq Szenario?

Ein bullisches Szenario wird wahrscheinlicher, wenn der Nasdaq die 25.241 Punkte verteidigt und anschließend dynamisch über 25.295 Punkte ausbrechen kann.

Was wäre ein bearisches Signal im Nasdaq?

Ein bearisches Signal entsteht, wenn der Nasdaq die 25.241 Punkte nicht halten kann und unter 24.998 Punkte zurückfällt. Dann könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen.

Welche Wahrscheinlichkeit hat das Bull- und Bear-Szenario heute?

Die aktuelle Einschätzung liegt bei 60 % Bull-Szenario und 40 % Bear-Szenario, basierend auf dem kurzfristigen Setup.