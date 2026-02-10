Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Dienstag, 10.02.2026 – Marken, Chartcheck & Ausblick

- Nasdaq bleibt technisch neutral
- Entscheidungszone um 25.241 Punkte
- Leicht bullische Tagesprognose
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.092 Punkten. Der Index gab am Vormittag moderat nach. Die Notierungen bröckelten moderat ab. Zwar gelang es gegen Mittag eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die Gewinne wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag direkt wieder abgegeben. Das Tagestief wurde direkt wieder zurückgekauft. Der Nasdaq konnte sich in dynamischen Impulsen bis an und über die 25.300 Punkte-Marke schieben und sich am Abend im Dunstkreis dieser Marke festsetzen, gab aber im Rahmen des Frühhandels wieder moderat nach.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Nasdaq bleibt technisch neutral: Der Index hat sich zwar über der SMA20 stabilisiert, aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA50 (25.295) und später über SMA200 (25.503) würde das Chartbild klar bullisch bestätigen.
-
Entscheidungszone um 25.241 Punkte: Hält der Nasdaq diese Marke, sind weitere Anstiege bis 25.488/90 möglich. Scheitert der Index, steigt das Risiko für Rücksetzer bis 24.998/96 und tiefer.
-
Leicht bullische Tagesprognose: Das Setup spricht für einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel, mit 60 % Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario und einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.490 und 25.019 Punkten.
Nasdaq Rückblick: Kursverlauf vom 09.02.2026
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.092 Punkten. Bereits am Vormittag gab der Index moderat nach, wobei sich die Notierungen schrittweise abschwächten. Gegen Mittag konnte eine kurze Entlastungsbewegung abgebildet werden, diese Gewinne wurden jedoch mit Start des offiziellen Handels am Nachmittag direkt wieder abgegeben.
Das Tagestief wurde im weiteren Verlauf dynamisch zurückgekauft. Anschließend konnte sich der Nasdaq in einer impulsiven Aufwärtsbewegung bis an und über die 25.300 Punkte-Marke schieben und sich am Abend im Bereich dieser Zone stabilisieren. Im Frühhandel zeigte sich jedoch erneut ein leichter Rücksetzer.
Tagesdaten (09.02.2026):
-
Tageshoch: 25.353
-
Tagestief: 24.881
-
Tagesschluss: 25.289
-
Range: 472 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart notierte der Nasdaq gestern Morgen zunächst über der SMA20 (24.218 Punkte). Im Verlauf des Vormittags setzte der Index unter diese Durchschnittslinie zurück. Mehrere Anläufe an die SMA20 scheiterten zunächst, bevor am Nachmittag ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke gelang.
Nach dem Break konnte sich der Nasdaq über der SMA20 stabilisieren. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild spürbar entspannt.
Für die Bullen bleibt entscheidend, den Index nun auch über die SMA200 (24.362 Punkte) sowie über das 23,6 %-Retracement zu schieben und dort per Stundenschluss zu bestätigen. Erst dann wäre das Stundenchart klar bullisch zu interpretieren.
Gelingt diese Stabilisierung, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung:
-
25.550/65 Punkte
-
25.825/40 Punkte
Sollte die SMA20 hingegen nicht halten und der Nasdaq per Stundenschluss wieder darunter rutschen, würde sich das Chartbild erneut eintrüben. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abgaben bis zur SMA50 (25.011 Punkte) bzw. bis zum 38,2 %-Retracement.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Nasdaq Prognose): neutral
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart war in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche erkennbar. Der Nasdaq fiel unter alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte und etablierte sich zeitweise unter der SMA20 (24.931 Punkte).
Zum Wochenschluss konnte jedoch eine belastbare Erholung einsetzen. Diese Bewegung führte den Index zurück über die SMA20, wo er sich zu Wochenbeginn stabilisieren konnte.
Gestern Abend lief der Nasdaq in den Bereich der SMA50 (25.295 Punkte), scheiterte jedoch im Frühhandel daran, diese Zone zu überwinden. Damit bleibt die SMA50 aktuell der zentrale Trigger für die nächste Bewegung.
Eine nachhaltige Aufhellung des übergeordneten Chartbildes wäre erst gegeben, wenn sich der Nasdaq zusätzlich auch über der SMA200 (25.503 Punkte) etablieren kann. Diese Durchschnittslinie hat eine hohe charttechnische Relevanz und dürfte den Kursverlauf weiterhin deutlich beeinflussen. Ergänzend kann auch das 23,6 %-Retracement den Aufwärtsdrang begrenzen.
Solange der Nasdaq unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko bestehen, dass Schwäche in Richtung des 38,2 %-Retracements oder zurück zur SMA20 einsetzt. Rücksetzer unter die SMA20 sollten aus bullischer Sicht heute nicht mehr auftreten.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Nasdaq Analyse): neutral
Nasdaq Prognose für heute (10.02.2026): Ausblick & Handelsideen
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.241 Punkten und damit rund 149 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.
Long-Szenario (Bull Setup)
Kann sich der Nasdaq oberhalb von 25.241 Punkten behaupten, ergeben sich folgende mögliche Anlaufziele:
25.262/64 → 25.285/87 → 25.305/07 → 25.322/24 → 25.345/47 → 25.366/68 → 25.381/83 → 25.404/06 → 25.425/27 → 25.446/48 → 25.465/67 → 25.488/90
Über der 25.488/90 wären weitere Zielzonen:
25.510/12 → 25.531/33 → 25.555/57 → 25.574/76 → 25.593/95 → 25.614/16 → 25.633/35 → 25.659/61 → 25.678/80 → 25.701/03 → 25.716/18
Short-Szenario (Bear Setup)
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.241 Punkten etablieren, könnte der Index zurücksetzen in Richtung:
25.222/20 → 25.199/97 → 25.178/76 → 25.155/53 → 25.134/32 → 25.118/16 → 25.099/97 → 25.080/78 → 25.057/55 → 25.038/36 → 25.021/19 → 24.998/96
Unter der 24.998/96 wären die nächsten Anlaufziele:
24.977/75 → 24.960/58 → 24.941/39 → 24.924/22 → 24.903/01 → 24.885/83 → 24.867/65 → 24.848/46 → 24.839/37 → 24.820/18 → 24.799/97
Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Nasdaq Analyse)
Widerstände
-
25.295
-
25.362
-
25.443/79
-
25.502
-
25.911
Unterstützungen
-
25.218
-
25.011
-
24.931
-
24.881
-
24.622
Nasdaq Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelsverlauf.
Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Diese Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse und auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange (10.02.2026)
Die von uns erwartete Tagesrange liegt zwischen:
25.368 / 25.490 Punkten (Oberseite)
und
25.153 / 25.019 Punkten (Unterseite)
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus xStation5
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 10.02.2026?
Die Nasdaq Prognose für den 10.02.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Das Setup deutet auf einen seitwärts/aufwärts gerichteten Handel hin, mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 %.
Wie ist die aktuelle Nasdaq Analyse aus charttechnischer Sicht?
Die Nasdaq Analyse zeigt ein entspannteres Chartbild, da sich der Index über der SMA20 stabilisieren konnte. Solange der Nasdaq jedoch unter der SMA50 bleibt, bleibt das Gesamtbild neutral.
Welche Marken sind heute beim Nasdaq besonders wichtig?
Die wichtigste Entscheidungsmarke liegt bei 25.241 Punkten. Darüber dominieren bullische Szenarien, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.
Welche Widerstände hat der Nasdaq heute?
Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.295, 25.362, 25.443/79, 25.502 und 25.911 Punkten.
Welche Unterstützungen sind beim Nasdaq relevant?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.218, 25.011, 24.931, 24.881 und 24.622 Punkten.
Wann wird das Nasdaq-Chartbild wieder bullisch?
Das Chartbild würde bullisch werden, wenn der Nasdaq sich nachhaltig über der SMA50 (25.295) und anschließend über der SMA200 (25.503) festsetzen kann.
Wie hoch ist die erwartete Tagesrange beim Nasdaq?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.490 Punkten auf der Oberseite und 25.019 Punkten auf der Unterseite.
Was spricht heute für ein bullisches Nasdaq Szenario?
Ein bullisches Szenario wird wahrscheinlicher, wenn der Nasdaq die 25.241 Punkte verteidigt und anschließend dynamisch über 25.295 Punkte ausbrechen kann.
Was wäre ein bearisches Signal im Nasdaq?
Ein bearisches Signal entsteht, wenn der Nasdaq die 25.241 Punkte nicht halten kann und unter 24.998 Punkte zurückfällt. Dann könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen.
Welche Wahrscheinlichkeit hat das Bull- und Bear-Szenario heute?
Die aktuelle Einschätzung liegt bei 60 % Bull-Szenario und 40 % Bear-Szenario, basierend auf dem kurzfristigen Setup.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.