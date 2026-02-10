- Gewinnsaison stützt die Nasdaq Prognose
- Globale Umsatzexponierung verschafft Vorteile
- Chart des Tages bestätigt den Aufwärtstrend
Die Nasdaq Prognose bleibt konstruktiv: Die Nasdaq-100-Futures (US100) legen heute um 0,15 % zu und bewegen sich in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 26.000 Punkten. Trotz anhaltender Abgaben in einzelnen Tech-Schwergewichten wie Microsoft und Palantir zeigt sich das Gesamtbild robust. Unser Chart des Tages unterstreicht, dass der Index technisch nur noch einen Schritt vom Rekordterritorium entfernt ist.
Fundamentale Einordnung – Earnings liefern weiter ab
Die Berichtssaison für Q4 2025 hat die Halbzeit klar überschritten. Mit aktuell 59 % berichtender S&P-500-Unternehmen ergibt sich ein konsistentes, gut reproduzierbares Bild:
-
76 % der Unternehmen übertreffen die EPS-Erwartungen
-
73 % schlagen die Umsatzschätzungen
-
Gewinne liegen im Schnitt 7,6 % über den Erwartungen (im historischen Rahmen)
-
Umsätze liegen 1,4 % über den Schätzungen
Die Nasdaq Prognose profitiert von dieser breiten Gewinnstärke, da insbesondere wachstums- und technologieorientierte Segmente weiterhin zweistellige Zuwächse liefern.
Gewinn- und Umsatzwachstum im Jahresvergleich
-
Blended Earnings Growth: +13,0 % im Jahresvergleich – fünftes Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum in Reichweite
-
Blended Revenue Growth: +8,8 % im Jahresvergleich, stärkster Wert seit Q3 2022
-
21. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum im S&P 500
Seit Ende Dezember wurden die Markterwartungen für Q4-Gewinne deutlich nach oben revidiert: von 8,3 % auf 13,0 %. Das stützt die mittelfristige Nasdaq Prognose, auch wenn die Bewertung anspruchsvoll bleibt.
Bewertung bleibt hoch – Qualität zählt
Das Forward-KGV des S&P 500 liegt bei 21,5 und damit über dem 5-Jahres- (20,0) und 10-Jahres-Durchschnitt (18,8). Der Markt ist nicht günstig – umso wichtiger ist eine saubere Gewinnlieferung. Genau hier überzeugt die aktuelle Berichtssaison.
Globale Umsätze als Wachstumstreiber
Ein zentraler Faktor für die relative Stärke von Tech- und global aufgestellten Unternehmen ist die geografische Umsatzstruktur:
-
>50 % Umsatz in den USA:
-
Gewinne: +10,0 % im Jahresvergleich
-
Umsätze: +7,7 % im Jahresvergleich
-
-
>50 % Umsatz außerhalb der USA:
-
Gewinne: +17,7 % im Jahresvergleich
-
Umsätze: +11,9 % im Jahresvergleich
-
Ein wichtiger analytischer Punkt: NVIDIA ist der größte Einzelbeitrag zu dieser Outperformance. Ohne NVIDIA reduziert sich das Wachstum auf +12,0 % Gewinne und +9,9 % Umsätze – der Vorteil bleibt also bestehen, wenn auch abgeschwächt.
Welche Sektoren treiben das Momentum?
In den letzten Tagen wurde der Anstieg der Gewinnwachstumsrate vor allem durch positive EPS-Überraschungen getragen:
-
Kurzfristig: Communication Services, Health Care, Financials
-
Seit Ende Dezember: Industrials, Information Technology, Communication Services
Auf der Umsatzseite liefern insbesondere Information Technology, Communication Services, Health Care und Industrials positive Impulse. Insgesamt berichten 9 von 11 Sektoren steigende Gewinne im Jahresvergleich.
Chart des Tages – Nasdaq im technischen Kontext
Chart des Tages: US100 im Stundenchart
Der US100 notiert klar über der 200-Perioden-EMA (rote Linie) und liegt aktuell rund 1.000 Punkte unter dem Allzeithoch bei ca. 26.400 Punkten. Aus technischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Index oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts handelt.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Nasdaq Prognose bleibt positiv
Die Kombination aus solider Gewinnsaison, positiven Revisionen und einer stabilen technischen Struktur spricht weiterhin für eine konstruktive Nasdaq Prognose. Der Chart des Tages zeigt einen Markt, der trotz selektiver Gewinnmitnahmen im Technologiesektor strukturell stark bleibt – mit realistischen Chancen auf einen erneuten Test der Rekordstände.
