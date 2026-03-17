Ölpreis aktuell: Brent Crude Öl fällt – Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten

- Ölpreis gibt nach
- Hoffnung auf Deeskalation
- Technisch angeschlagen
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Ölpreis aktuell: Brent Crude Öl gibt nach 🛢️
Der Ölpreis aktuell zeigt eine leichte Entspannung: Brent Crude Öl fällt auf rund 101 USD pro Barrel und signalisiert damit eine wachsende Hoffnung der Märkte auf eine Deeskalation im Nahen Osten.
Investoren reagieren zunehmend auf Berichte, wonach sich die Intensität der Angriffe zwischen Israel, den USA und Iran abschwächen könnte. Auch mögliche diplomatische Gespräche tragen zur Beruhigung der Lage bei – selbst wenn diese bislang nicht bestätigt sind.
► Brent Crude Öl WKN: 9 67740| ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL
Key Takeaways
Ölpreis gibt nach: Brent Crude Öl fällt auf etwa 101 USD.
Hoffnung auf Deeskalation: Markt setzt auf sinkende Spannungen im Nahen Osten.
Technisch angeschlagen: Unter 100 USD droht weiterer Abwärtsdruck.
Geopolitik bleibt der zentrale Treiber
Die Entwicklung beim Brent Crude Öl wird weiterhin maßgeblich durch geopolitische Faktoren bestimmt:
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Hinweise auf mögliche Gespräche zwischen Iran und westlichen Akteuren
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Markt erwartet geringere Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation
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Hoffnung auf Wiederöffnung der Straße von Hormus
Laut Bloomberg könnte eine vollständige Blockade der wichtigen Handelsroute erst nach etwa zwei Monaten gravierende wirtschaftliche Folgen haben. Aktuell setzt der Markt jedoch darauf, dass es nicht so weit kommt.
Angebot, Nachfrage und globale Auswirkungen
Der Persische Golf bleibt ein entscheidender Faktor für den globalen Energiemarkt:
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Rund 20 % des weltweiten Öl- und Gasangebots stammen aus der Region
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Besonders Europa gilt als anfällig für Versorgungsengpässe
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Asiatische Länder verfügen über größere Reserven oder alternative Bezugsquellen
Diese strukturellen Unterschiede beeinflussen die Marktreaktionen und die Preisbildung beim Ölpreis aktuell.
Technische Analyse: Abwärtsrisiken nehmen zu 📉
Auch aus charttechnischer Sicht zeigen sich erste Schwächesignale:
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Mögliche bearishe Divergenz im RSI
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Rückgang der Dynamik nach starkem Preisanstieg
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Wichtige Unterstützungszone bei 96 USD
Ein nachhaltiger Bruch unter die Marke von 100 USD könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.
Militärische Entwicklung belastet Risikoaufschlag
Zusätzlichen Druck auf den Brent Crude Öl Preis liefern Einschätzungen zur militärischen Lage:
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Deutliche Schwächung iranischer Kapazitäten laut US-Angaben
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Rund 20.000 Angriffe auf Infrastruktur
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Sinkende Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Eskalation
Dies reduziert den geopolitischen Risikoaufschlag, der zuvor stark im Ölpreis eingepreist war.
Fazit
Der Ölpreis aktuell zeigt erste Anzeichen einer Entspannung, nachdem geopolitische Risiken leicht zurückgehen. Brent Crude Öl reagiert sensibel auf jede neue Nachricht aus dem Nahen Osten und bleibt damit stark von Erwartungen geprägt.
Kurzfristig könnte eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung möglich sein – insbesondere, wenn sich die Hinweise auf diplomatische Fortschritte bestätigen. Dennoch bleibt die Lage fragil, und jede neue Eskalation könnte den Ölpreis schnell wieder nach oben treiben.
Brent Crude Öl Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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