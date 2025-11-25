Das Wichtigste in Kürze Ölpreis fällt stärker nach Meldungen zum Friedensabkommen

WTI Ölpreis heute im Fokus, 25.11.25

Laut ABC News, das sich auf eine anonyme Quelle aus der US-Regierung beruft, hat sich die ukrainische Delegation mit den Vereinigten Staaten auf die Bedingungen eines möglichen Friedensabkommens geeinigt. Der Plan, der von 28 auf 19 Punkte gekürzt wurde, enthält keine Bestimmungen mehr über eine Amnestie oder Beschränkungen für die künftigen Streitkräfte der Ukraine. ► WTI Öl WKN:792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: OIL.WTI „Die Ukrainer haben einem Friedensabkommen zugestimmt“, sagte der US-Beamte. „Es gibt noch ein paar kleinere Details zu klären, aber sie haben einem Friedensabkommen zugestimmt“, fügte der Beamte hinzu.

Zuvor hatte US-Armeeminister Dan Driscoll in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten geheime Gespräche mit der russischen Delegation geführt, um die Änderungen am vorläufigen Plan zu besprechen, der am vergangenen Wochenende in Genf diskutiert worden war. Die Genfer Gespräche wurden von einem Team unter der Leitung von Außenminister Marco Rubio, Sonderbeauftragter Steve Witkoff und Armeeminister Driscoll geführt.

Sowohl die Ukraine als auch Russland bestätigten inoffiziell die Anwesenheit ihrer Delegationen bei diesen Treffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass der Plan noch überarbeitet werden müsse, während die russischen Behörden angaben, keine Informationen über die Ergebnisse der Gespräche in Genf erhalten zu haben. Die diplomatische Initiative der Trump-Regierung zur Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen entstand nach Gesprächen zwischen Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance vor zwei Wochen, wobei die Entscheidung, den obersten Militärbefehlshaber zu entsenden, Berichten zufolge von beiden Konfliktparteien positiv aufgenommen wurde. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* XTB streicht deine *Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.