OIL.WTI stürzt ab – schlimmster Rückgang seit 2023 📉

Die Ölmärkte sahen sich am Donnerstag mit einem heftigen Ausverkauf konfrontiert, als Rohöl den stärksten Einbruch seit 2020 erlebte. Grund dafür war der doppelte Schock durch die Ankündigung umfassender Zölle durch Präsident Donald Trump und die unerwartete Entscheidung der OPEC+, die Produktionssteigerungen zu beschleunigen. Die Futures für West Texas Intermediate (OIL.WTI) fielen um bis zu 7,4 % und notierten unter 67 $ pro Barrel, während die globale Referenzsorte Brent (OIL) um über 7 % einbrach und unter 70 $ rutschte. Größter Rückgang seit 2020. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zölle wecken Wachstumssorgen Trumps „Befreiungstag“-Zölle haben neue Zweifel am globalen Wirtschaftswachstum aufkommen lassen, insbesondere durch aggressive Abgaben gegen große Rohölimporteure wie China und Indien. Obwohl die Regierung die Ölströme aus Kanada und Mexiko von den Zöllen ausgenommen hat, ließen Befürchtungen, dass der Handelskrieg die Energienachfrage dämpfen könnte, die Preise einbrechen. OPEC+ überrascht Märkte mit Angebotssteigerung In einer bedeutenden politischen Wende gab die OPEC+ Pläne bekannt, die tägliche Fördermenge im nächsten Monat um mehr als 400.000 Barrel zu erhöhen, was einer Verdreifachung der zuvor geplanten Menge entspricht. Quellen zufolge zielt dieser Schritt darauf ab, Druck auf Mitglieder auszuüben, die ihre Produktionsquoten überschritten haben, und gleichzeitig die durch die verschärften US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela verlorenen Barrel zu ersetzen. OIL.WTI (D1 Intervall) Chartanalyse Die Preise für OIL.WTI-Futures fallen auf etwa 66,50 $ und machen damit alle im März verzeichneten Gewinne in einer einzigen Sitzung zunichte. Damit haben sie heute die erste von zwei wichtigen Unterstützungsstufen getestet: etwa 66 $, die durch die Konsolidierungszone aus der ersten Märzhälfte markiert sind. Ein Rückgang unter dieses Niveau könnte den Weg für Bären ebnen, 65,30 $ zu testen, was ein Jahrestief bedeuten würde. Quellen: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

