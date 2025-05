Ölpreis steigt um 2 % und erholt sich von 4-Jahres-Tiefstständen 📈

Die Preise für Brent-Rohöl (OIL) steigen heute um über 2 % und erholen sich damit von ihrem Vierjahrestief. Die jüngsten Rückgänge waren auf Befürchtungen einer Überversorgung des Marktes zurückzuführen, nachdem die OPEC-Länder, darunter Saudi-Arabien, am Wochenende zum zweiten Mal in Folge eine Produktionserhöhung beschlossen hatten. Der heutige Aufwärtstrend dürfte auf Schnäppchenkäufe zurückzuführen sein, da technische Indikatoren darauf hindeuteten, dass der Markt technisch überverkauft war. Die Fundamentaldaten für Öl bleiben jedoch negativ, da sowohl Brent als auch US-WTI letzte Woche auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021 schlossen. Zusätzlicher Druck auf die Preise entsteht durch das Risiko eines Handelskrieges und gesenkte Prognosen, die institutionelle Anleger davon abhalten könnten, Long-Positionen einzugehen, insbesondere nachdem die Ölpreise seit Anfang April um fast 20 % gefallen sind.

Ein potenzieller Käufer auf dem Markt könnte heute China sein, das nach fünf Tagen Feiertagen wieder an den Start geht. Als weltweit größter Importeur dürfte das Land seine Einkäufe erhöht haben, um sich die Versorgung zu niedrigeren Preisen zu sichern. Darüber hinaus fielen die gestrigen ISM-Daten mit einem Anstieg von 50,8 im März auf 51,6 im April stärker als erwartet aus. Der Marktkonsens hatte einen Rückgang auf 50,2 prognostiziert.

Am Montag senkte Barclays seine Brent-Ölprognose für 2025 um 4 USD auf 70 USD und sieht nun 62 USD als Ziel für 2026. Unterdessen erwartet Goldman Sachs eine weitere OPEC+-Produktionssteigerung um 400.000 Barrel pro Tag im Juli. ÖL-Chart (H1 & D1) Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.