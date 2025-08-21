Marktbericht Börse: US-Börseneröffnung unter Druck Der amerikanische Aktienmarkt bleibt weiterhin unter Druck. Gründe sind hohe Bewertungen, enttäuschende Quartalsergebnisse und die Geldpolitik der FED. Die wichtigsten US-Indizes rutschen erneut ab – der S&P 500 / US500 verliert zur US-Börseneröffnung rund 0,5%. Walmart enttäuscht Anleger Der größte Arbeitgeber der USA, Walmart (WMT.US), hat seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Anleger reagierten enttäuscht, da der Gewinn je Aktie (EPS) unter den Erwartungen lag. Obwohl der Konzern in den meisten Bereichen über den Prognosen lag, verliert die Aktie vorbörslich mehr als 3%. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen EPS: 0,68 vs. erwartet 0,73

Umsatz: 177,4 Mrd. USD vs. erwartet 175,9 Mrd. USD

Verkäufe: +4,8% vs. erwartet 4,21%

Bruttomarge: 22,8% vs. erwartet 24,8%

Prognose: Jahreswachstum angehoben auf 3,75–4,75% (zuvor 3–4%) Positive Impulse durch Hewlett Packard und Boeing Hewlett Packard (HPE.US): Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 28 USD an (+33% Potenzial). Die Aktie steigt vorbörslich um 2,8%.

Boeing (BA.US): Verhandlungen mit China über die Lieferung von bis zu 500 Flugzeugen treiben den Kurs um 2% nach oben. Makroökonomische Daten belasten Erstanträge Arbeitslosenhilfe: +235.000, höher als erwartet.

PMI Dienstleistungen: 55,4 vs. erwartet 54,2.

PMI Industrie: 53,3 vs. erwartet 49,5. Technische Analyse S&P 500 / US500 (im H4-Chart) Auf dem H4-Chart konnte die Unterstützung bei 6366 Punkten verteidigt werden. Diese Zone markiert die untere Begrenzung des Aufwärtstrends. Die EMA200 liegt knapp darunter – ein Bruch könnte weitere Verluste auslösen.

Der Index notiert aktuell unter seinen 25-, 50- und 100-Perioden-Durchschnitten .

RSI zeigt eine überverkaufte Situation, was kurzfristige Erholungen möglich macht.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unsicherheit rund um die FED Die jüngsten FOMC-Protokolle verdeutlichten die Gefahr einer Rückkehr der Inflation. Besonders kritisch: Das Risiko steigender Preise wird derzeit höher eingeschätzt als die Schwäche am Arbeitsmarkt. Der Markt preist aktuell eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September ein.

