Oracle Aktie News: TikTok-Deal über 14 Mrd. USD stärkt Rolle von Oracle

💻 Oracle Aktie im Fokus: TikTok-Deal bringt Bewegung in den Markt 📰 Einleitung

Die Oracle Aktie rückt erneut ins Rampenlicht, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet hat, das den Rahmen für den Fortbestand von TikTok in den USA festlegt. Das neue US-Unternehmen soll mit rund 14 Milliarden USD bewertet werden. Oracle übernimmt dabei eine Schlüsselrolle im Bereich Sicherheit und Cloud-Infrastruktur. ► Oracle ISIN: US68389X1054 | WKN: 871460 | Ticker: ORCL 📱 TikTok U.S. – Milliarden-Deal nimmt Form an Die neue US-Gesellschaft wird auf 14 Milliarden USD bewertet.

ByteDance behält weniger als 20 %, während ein US-Investorengremium (Oracle, Silver Lake, MGX) 45 % hält.

Der Rest verteilt sich auf bestehende und neue Investoren. 🔐 Oracle übernimmt Sicherheitsverantwortung Oracle wird Sicherheits- und Cloud-Provider für TikTok U.S.

U.S.-Behörden überwachen künftig den Algorithmus und die Datenprozesse .

Kooperation mit US-Sicherheitsorganen soll die nationale Sicherheit gewährleisten. 🕒 Fristen & Genehmigungen Das Dekret sieht eine 120-Tage-Frist für die finalen Eigentumsänderungen vor.

Die Frist für ein mögliches Verbot wurde bis 16. Dezember 2025 verlängert.

Zustimmung der chinesischen Behörden bleibt Voraussetzung. 📌 Key Takeaways 📊 Oracle Aktie profitiert von zentraler Rolle als Sicherheits- und Cloud-Anbieter. 🤝 TikTok U.S. bewertet mit 14 Mrd. USD – US-Investoren sichern sich 45 %. 🌍 Geopolitik im Fokus – Zustimmung aus China noch ausstehend. ✅ Fazit

Die Oracle Aktie könnte vom TikTok-Deal deutlich profitieren. Oracle übernimmt eine Schlüsselrolle bei Daten- und Sicherheitsfragen, was das Vertrauen von Investoren stärkt. Gleichzeitig bleiben Unsicherheiten, da die finale Zustimmung der chinesischen Behörden noch aussteht. Für Anleger sind die kommenden Wochen entscheidend, ob sich die Transaktion wie geplant realisieren lässt. Oracle Aktie Chart (H4) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.