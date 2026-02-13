Das Wichtigste in Kürze Tradingidee des Tages für Daytrader: Forexpaar EURJPY

Daytrading-Idee: Long

Nur für erfahrene Daytrader und aufgrund des Hebels hochspekulativ

Trading Idee des Tages: EURJPY – Day Trading Long-Setup 🔴 Trading Idee EURJPY – Technische Analyse ► EURJPY | WKN: 965262 | ISIN: EU0009652627 | Ticker: EURJPY

Im heutigen Day Trading Setup - Tradingidee - rückt das Währungspaar EURJPY in den Fokus. Der Kurs hat die Untergrenze einer wichtigen 1:1-Struktur erreicht und testet damit eine technisch relevante Unterstützungszone. 📊 Charttechnische Fakten Das Währungspaar EURJPY hat die Untergrenze der 1:1-Struktur erreicht

Der übergeordnete Haupttrend bleibt aufwärtsgerichtet

Unterstützung wird zusätzlich bestätigt durch: Frühere Kursreaktionen Den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt (D1-Intervall)

Diese Konstellation bietet eine interessante Trading Idee für aktives Day Trading. 📈 Day Trading Setup: Long EURJPY Handelsrichtung: Long

Möglicher Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis Mögliche Kursziele, TP, Take Profit: 🎯 180,80

🎯 186,00 Mögliche Verlustbegrenzung, SL, Stop-Loss: ⛔ 179,00 🧠 Einschätzung zur Forex Trading Idee Ein Blick auf den EURJPY-Chart zeigt, dass der Kurs heute eine entscheidende technische Unterstützung erreicht hat. Die Zone wird durch die Untergrenze der 1:1-Struktur (rote Rechtecke), frühere Reaktionspunkte im Chart sowie den 100-Tage-Durchschnitt im Tagesintervall gestützt. Sollten die Käufer den Kurs nachhaltig über dem Unterstützungsbereich bei 180,80 stabilisieren, könnte sich ein weiterer Aufwärtsimpuls entwickeln. Für Trader im kurzfristigen Bereich bietet sich hier eine interessante, mögliche Day Trading Gelegenheit mit klar definiertem Chancen-Risiko-Verhältnis. Diese Trading Idee basiert auf technischer Analyse und klar definierten Unterstützungs- und Widerstandszonen. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.