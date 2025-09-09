Oracle Aktie – Börse Aktuell und Zukunftsperspektiven

Die Oracle Aktie (ORCL.US) steht aktuell stark im Fokus an der Börse. Das US-Unternehmen, bekannt für seine Datenbanken und Enterprise-Software, baut seine Marktstellung zunehmend durch Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) aus. Während weiterhin ein erheblicher Teil des Umsatzes aus klassischen Datenbanksystemen und Business-Anwendungen stammt, wächst die Bedeutung von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und SaaS-Diensten stetig. Insbesondere durch hochkarätige Partnerschaften, etwa mit OpenAI, zählt Oracle mittlerweile zu den Gewinnern des globalen KI-Booms.

► Oracle | WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL

Die heute nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen werden daher nicht nur als Finanzbericht, sondern auch als Stresstest für die Strategie von Oracle in den Bereichen Cloud und KI interpretiert.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Oracle Aktie: Kursentwicklung und Analystenstimmen

Kurzfristig zeigt sich die Oracle Aktie in einem klaren Aufwärtstrend – seit April ist der Kurs um über 90 % gestiegen. Mehrere Investmentbanken haben ihre Kursziele angehoben, teilweise auf 300 bis 325 USD. Grundlage dafür sind steigende Umsätze im Cloud-Geschäft, ein wachsender Auftragsbestand sowie die hohe Nachfrage nach Infrastruktur für KI-Modelle.

Gleichzeitig gibt es aber auch skeptische Stimmen: RBC Capital warnt vor einer möglichen Überbewertung und einer Wachstumsverlangsamung im Bereich OCI. Langfristig stellt sich zudem die Frage, ob Oracle die Margen bei steigenden Investitionen in Rechenzentren und Hardware halten kann.

Börse Aktuell: Chancen und Risiken rund um die Oracle Aktie

In den letzten Wochen sorgten Meldungen über Massenentlassungen von rund 3.000 Mitarbeitern – vor allem im Marketing und Kundenservice – für Aufmerksamkeit. Parallel dazu wird über potenzielle Milliardenverträge mit OpenAI ab 2028 spekuliert, die das Cloud-Geschäft langfristig massiv stärken könnten.

Diese gegensätzlichen Signale führen dazu, dass die Börse die aktuellen Ergebnisse mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Analysten gehen derzeit im Basisszenario davon aus, dass Oracle die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie (EPS) übertreffen wird und zugleich positive Impulse aus dem Cloud-Segment sowie klare Aussagen zu KI-Partnerschaften liefert. Dies könnte den Kurs weiter antreiben.

Allerdings könnte ein schwächerer Ausblick – etwa geringere Cloud-Erlöse oder vorsichtige Aussagen zu Margen und Investitionsausgaben – zu Gewinnmitnahmen und Kurskorrekturen führen.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Quartalszahlen im Fokus: Was erwartet die Börse?

Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres Q1 FY26 wird ein Rückgang gegenüber dem starken Vorquartal Q4 FY25 erwartet. Damals erzielte Oracle 15,9 Mrd. USD Umsatz und ein EPS von 1,70 USD – deutlich über dem aktuellen Konsens von rund 15,0 Mrd. USD Umsatz und 1,48 USD EPS.

Ein schwächeres Ergebnis muss jedoch nicht automatisch auf strukturelle Probleme hindeuten, da Q4 traditionell ein umsatzstärkeres Quartal ist. Entscheidend wird sein, ob die Rückgänge nur saisonal bedingt sind oder auf eine Stabilisierung des Cloud- und KI-Wachstums hindeuten. Sollte letzteres eintreten, könnte die Bewertung der Oracle Aktie zunehmend in Frage gestellt werden.

Fazit: Oracle Aktie und Börse Aktuell im Spannungsfeld

Die Oracle Aktie bleibt ein spannendes Investment zwischen starkem Cloud- und KI-Potenzial einerseits und hohen Bewertungsrisiken andererseits. Für Anleger ist die heutige Veröffentlichung der Quartalszahlen ein entscheidender Moment, um zu beurteilen, ob die dynamische Kursrallye weitergehen kann – oder ob eine Korrektur ansteht.

Wer die Börse aktuell verfolgt, sollte Oracle im Blick behalten: Die kommenden Monate könnten wegweisend für die langfristige Entwicklung der Aktie sein.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: