Platin Preis: Edelmetall im Aufschwung dank Gold-Rally & Zinssenkungen

Platinum near ATH driven by precious metals demand and Fed rate cuts expectations 📈 📊 Platin Preis & Platin Kurs: Edelmetall profitiert von Gold-Rally und Zinssenkungsfantasie 📰 Einleitung Der Platin Preis erlebt aktuell einen regelrechten Höhenflug. Getrieben von Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA, einem schwächeren Dollar und neuen Rekordständen beim Gold steigt der Platin Kurs heute um mehr als 4,3%. Anleger setzen verstärkt auf Edelmetalle, während Gold-ETFs den größten Kapitalzufluss seit 2021 verzeichnen. ► Platin ISIN: XC0009665545 | WKN: 966554 | Ticker: Platin 📌 Key Takeaways 🚀 Platin Preis aktuell: +4,3% auf rund 1.480 USD – in Nähe historischer Hochs.

💰 Makro-Treiber: Zinssenkungserwartungen, schwächerer US-Dollar und hohe Goldpreise pushen Nachfrage.

🔧 Industrie & Schmuck: Platin gewinnt an Attraktivität – sowohl in der Automobilindustrie als auch als günstigeres Luxus-Alternativmetall zu Gold. 📈 Platin Kurs profitiert von Gold & Zinsfantasie Die Erwartung weiterer US-Zinssenkungen sowie schwächere US-Konjunkturdaten (PMI, Richmond-Fed-Index) befeuern die Nachfrage nach Edelmetallen. Fed-Vertreter wie Michelle Bowman warnten zudem vor Risiken einer deutlichen Abschwächung des Arbeitsmarktes – ein Szenario, das zusätzliche Zinssenkungen erzwingen könnte. Gold steigt parallel auf fast 3.790 USD pro Unze und sorgt dafür, dass auch der Platin Preis wieder stärker in den Fokus rückt. Insbesondere die Schmuckbranche zeigt wachsendes Interesse, da Platin als exklusives und selteneres Edelmetall eine günstigere Alternative zu Gold darstellt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 💎 Platin Kurs im Chart-Check

Heute klettert der Platin Kurs um fast 5% auf rund 1.480 USD je Unze – ein Bereich, an dem die ersten Gewinnmitnahmen einsetzen. Auffällig: Platin bewegt sich stark im Gleichklang mit Gold, zeigt jedoch oft höhere Volatilität und stärkere Ausschläge in beide Richtungen. ✅ Fazit

Der Platin Preis profitiert gleich doppelt: Einerseits von den Rekordständen beim Gold, andererseits von den Zinssenkungserwartungen der Fed. Mit zusätzlicher Nachfrage aus Industrie und Schmuck könnte der Platin Kurs auch in den kommenden Wochen volatil, aber grundsätzlich positiv bleiben. Platin Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

