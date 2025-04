Procter & Gamble-Aktien fallen nach Senkung der Jahresprognose

Die Aktien von Procter & Gamble Co. (PG.US) fielen am Donnerstag um 2 %, nachdem der Konsumgüterriese aufgrund schwieriger Marktbedingungen und Handelsspannungen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ergebnisse des dritten Quartals verfehlen Erwartungen P&G meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,54 US-Dollar pro Aktie und lag damit leicht über den Prognosen der Analysten von 1,53 US-Dollar. Der Umsatz ging jedoch um 2 % auf 19,78 Mrd. US-Dollar zurück und verfehlte damit die Prognose von 20,22 Mrd. US-Dollar. Das organische Umsatzwachstum lag mit nur 1 % deutlich unter den erwarteten 2,53 %, da die Absatzmengen stagnierten und die Preise um 1 % stiegen. Die Ergebnisse fielen je nach Segment unterschiedlich aus: Die Bereiche Gesundheitspflege (+4 %), Körperpflege (+3 %) und Schönheitspflege (+2 %) verzeichneten ein Wachstum, während der Bereich Wasch- und Reinigungsmittel stagnierte und der Bereich Baby-, Damen- und Familienpflege um 1 % zurückging. Die Bruttomarge sank auf 51 %, da höhere Kosten die Preisvorteile ausglichen. Verringerte Prognose Das Unternehmen senkte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich: Das Wachstum des Kerngewinns pro Aktie wird von 5 % bis 7 % auf 2 % bis 4 % reduziert.

Organisches Umsatzwachstum von 2 %, reduziert von 3 % bis 5

Kern-EPS von 6,72 bis 6,82 US-Dollar, unter der bisherigen Prognose von 6,91 bis 7,05 US-Dollar „Wir haben in diesem Quartal in einem schwierigen und volatilen Konsum- und geopolitischen Umfeld ein moderates Wachstum erzielt", sagte CEO Jon Moeller. „Wir passen unsere Prognose entsprechend an, um die zugrunde liegenden Marktbedingungen widerzuspiegeln." P&G rechnet für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin mit negativen Einflüssen aus Rohstoffkosten und Wechselkursen in Höhe von jeweils etwa 200 Millionen US-Dollar nach Steuern. Die Senkung der Prognose folgt auf die Warnung von Finanzvorstand Andre Schulten im Februar vor einem Rückgang der Lieferungen an den Einzelhandel und einem schwächeren Konsum in mehreren internationalen Märkten. Analysten weisen darauf hin, dass P&G zwar besser als seine Wettbewerber auf den Druck der Verbraucher und die Auswirkungen der Zölle vorbereitet ist, die Herausforderungen des Marktes jedoch einen Abwärtsdruck auf die Jahresergebnisse des Unternehmens ausüben. Procter & Gamble Aktien im Tageschart Die Aktie notiert nahe einer Zone, die im vergangenen Jahr als starke Unterstützung diente und zuvor Umkehrungen ausgelöst hatte. Bären werden versuchen, die jüngsten Tiefststände um 156 USD zu durchbrechen, während Bullen versuchen werden, den 30-Tage-SMA bei 166,82 USD zurückzuerobern. Der RSI zeigt eine bärische Divergenz mit niedrigeren Hochs, und der MACD zieht sich zusammen, was auf ein potenzielles bärisches Crossover hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB

