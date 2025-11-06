Qualcomm Prognose & Börse Aktuell: Starke Zahlen, schwache Reaktion

Das Wichtigste in Kürze Qualcomm steigert seinen Umsatz

Sind die Ergebnisse von Qualcomm gut?

Qualcomm hat ein stärker als erwartet ausgefallenes Schlussquartal des Fiskaljahres 2025 gemeldet – und die Erwartungen an Umsatz, Gewinn und Prognose übertroffen. Trotz der robusten operativen Leistung fiel die Aktie nachbörslich um rund 2,3 %, da Investoren eine einmalige US-Steuerbelastung einpreisten und die Rallye der vergangenen Monate hinterfragten. ► Qualcomm WKN: 883121 | ISIN: US 747525 1036 | Ticker: QCOM Finanzielle Highlights im Überblick Bereinigter Umsatz: 11,27 Mrd. USD (+10 % YoY; Konsens: 10,77 Mrd.)

Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS): 3,00 USD (+) vs. 2,69 USD im Vorjahr (Konsens: 2,88 USD)

Operatives Ergebnis: 3,81 Mrd. USD (+8,6 % YoY; Konsens: 3,65 Mrd.)

QCT-Segment (Chips): 9,82 Mrd. USD (+13 % YoY; Konsens: 9,35 Mrd.)

QTL-Segment (Lizenzen): 1,41 Mrd. USD (–7,4 % YoY; Konsens: 1,36 Mrd.) Das Wachstum wurde vor allem vom Smartphone-Geschäft getragen, das mit 6,96 Mrd. USD (+14 %) stark performte. Auch die Automobilsparte legte um 17 % auf 1,05 Mrd. USD zu, während das IoT-Segment um 7,4 % auf 1,81 Mrd. USD anwuchs.

Im Gesamtjahr stiegen die Nicht-Apple-Umsätze im QCT-Bereich um 18 %, während Automotive und IoT gemeinsam um 27 % zulegten – ein klarer Beleg für Qualcomms Diversifizierungsstrategie jenseits des Smartphone-Kerngeschäfts. Qualcomm Prognose für Q1 2026 Für das kommende Quartal erwartet Qualcomm: Umsatz: 11,8 – 12,6 Mrd. USD (Konsens: 11,59 Mrd.)

Bereinigtes EPS: 3,30 – 3,50 USD (Konsens: 3,26 USD)

QCT-Umsatz: 10,3 – 10,9 Mrd. USD (Konsens: 10,1 Mrd.)

QTL-Umsatz: 1,4 – 1,6 Mrd. USD Trotz dieser positiven Prognose verbuchte Qualcomm einen steuerbedingten Abschreibungsverlust von 5,7 Mrd. USD, was zu einem Nettoverlust von 3,12 Mrd. USD führte. Langfristig erwartet das Unternehmen jedoch eine stabilisierte Steuerquote von 13–14 % durch die Einführung des neuen US-„Alternative Minimum Tax“-Systems. Strategischer Fokus und Marktposition CEO Cristiano Amon betonte Qualcomms Wandel zu einem diversifizierten Halbleiterunternehmen mit Fokus auf Automotive, IoT und Künstliche Intelligenz (KI).

Das Unternehmen stellte kürzlich die AI 100 Ultra Plattform und neue Snapdragon-Chips vor, die KI-Rechenleistung in Rechenzentren und Endgeräte bringen sollen.

Das erste große Data-Center-AI-Chip-Projekt ist für 2026 geplant, mit dem saudisch unterstützten KI-Startup Humain als Erstkunden. Auch im Bereich autonomes Fahren und vernetzte Fahrzeuge sieht Qualcomm großes Wachstumspotenzial – insbesondere als Ausgleich für die schrittweise abnehmenden Modem-Lieferungen an Apple. Börse Aktuell: Konkurrenzdruck und Makrotrends An der Börse Aktuell bleibt Qualcomm trotz starker Ergebnisse unter Druck.

Die Abhängigkeit vom Smartphone-Markt sinkt zwar, doch Konkurrenten wie MediaTek, AMD und Nvidia drängen in lukrative KI- und High-End-Bereiche. Gleichzeitig sorgt die Einigung zwischen den USA und China auf das Ende von Kartelluntersuchungen für Entspannung in der Lieferkette – ein geopolitischer Rückenwind für US-Chip-Hersteller. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Starke Zahlen, aber hohe Erwartungen Die Ergebnisse stellen ein breit angelegtes Plus dar – von Umsatz über EPS bis hin zur Prognose.

Allerdings sind die Margen etwas schwächer als erwartet, und die Marktreaktion zeigt: Nach der jüngsten Rallye verlangt der Markt mehr KI-getriebenes Wachstum statt inkrementeller Verbesserungen. Dennoch ist Qualcomms Diversifikationskurs glaubwürdig und operativ solide.

