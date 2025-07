RBNZ hält Zinsen unverändert und signalisiert mögliche weitere Lockerung ✂📣

OCR bleibt bei 3,25 %; Entscheidung einstimmig trotz Erwägung einer Senkung um 25 Basispunkte

Inflationsentwicklung: Höhepunkt bei etwa 3 % Mitte 2025, Rückgang auf etwa 2 % bis Anfang 2026

Weitere Senkungen wahrscheinlich, da Inflation nachlässt – Sitzung im August wird entscheidend sein Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat ihren Leitzins (OCR) unverändert bei 3,25 % belassen und damit eine Serie von sechs Zinssenkungen in Folge beendet. Die Entscheidungsträger gehen davon aus, dass die Inflation aufgrund der reichlich vorhandenen Kapazitätsreserven im Inland und der schwächeren globalen Nachfrage bis Anfang 2026 wieder auf das Ziel von 2 % zurückkehren wird, auch wenn der VPI bis Mitte 2025 nahe der Obergrenze der Zielbandbreite von 1–3 % schwanken dürfte. Hohe Exportpreise und frühere fiskalische Impulse tragen zu einer allmählichen Erholung bei, doch die Unsicherheit aufgrund des Handelskriegs und steigende langfristige Renditen weltweit belasten die Aussichten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der geldpolitische Ausschuss diskutierte eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, entschied sich jedoch einstimmig dafür, abzuwarten, da weitere Daten zur Konjunktur, Inflation und Zöllen erforderlich seien. Der Ton der Erklärung war zurückhaltend: Wenn sich der mittelfristige Inflationsdruck wie erwartet weiter abschwächt, ist eine weitere Lockerung wahrscheinlich, wobei die nächste mögliche Entscheidung für die geldpolitische Erklärung (MPS) am 20. August vorgesehen ist. Fast die Hälfte der ausstehenden Hypotheken in Neuseeland werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu niedrigeren Zinssätzen neu festgesetzt, was die finanziellen Bedingungen auch ohne eine sofortige Änderung des OCR lockern könnte. Die Märkte interpretierten die Entscheidung als Pause vor einer Senkung, was die Erwartungen hinsichtlich einer Zinsdivergenz mit Australien verstärkte. Das AUDNZD-Paar stieg von rund 1,086 auf 1,089–1,090 und erreichte damit ein Zwei-Wochen-Hoch, da die Anleger eine schnellere Lockerung durch die RBNZ im Vergleich zur Reserve Bank of Australia einpreisten. Die unterschiedlichen geldpolitischen Wege, schwache Daten aus China und erneute Zollandrohungen aus den USA setzen den neuseeländischen Dollar (NZD) stärker unter Druck als den australischen Dollar (AUD).

