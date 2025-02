Robinhood mit starken Quartalszahlen 🔴 Aktie beschleunigt Aufwärtstrend, neue Allzeithochs voraus?

Robinhood (Ticker: HOOD) hat am Mittwoch nachb√∂rslich Zahlen f√ľr ds abgelaufene Gesch√§ftsquartal vorgelegt und sowohl in Bezug auf den Gewinn pro Aktie, als auch den Umsatz die Erwartungen der Wall Street deutlich √ľbertroffen. Robinhood mit starken Quartalszahlen ūüĒī Aktie beschleunigt Aufw√§rtstrend, neue Allzeithochs voraus? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading¬†ūüĒī Robinhood¬†Handelsideen¬†ūüĒī Robinhood¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Robinhood WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027 | Ticker: HOOD F√ľr das vierte Quartal meldete Robinhood einen Gewinn pro Aktie von $1,01 und √ľbertraf damit die Erwartungen der Analysten von $0,42 deutlich. Der Umsatz von 1,01 Milliarden USD √ľbertraf die Sch√§tzungen von 945,8 Millionen USD ebenfalls deutlich und √ľbersprang erstmalig seit dem B√∂rsengang im Juli 2021 die Schwelle von einer Milliarde US-Dollar, im Jahresvergleich stieg der Gewinn von Robinhood um mehr als 3.000 % und der Umsatz um 115 %. Der CFO von Robinhood, Jason Warnick, sagte: ‚ÄěQ4 war ein Rekordquartal, das ein Rekordjahr im Jahr 2024 abschlie√üt‚Äú. In der Tat ist der Neobroker nach einem Verlustjahr 2023 das Jahr 2024 mit einem Gewinn abgeschlossen.¬† Die transaktionsbasierten Ums√§tze stiegen um 200 % auf 672 Millionen USD, sich zusammensetzend aus Ums√§tzen im Bereich Krypto in H√∂he von 358 Millionen USD, einem Umsatz von 222 Millionen USD im Bereich Optionen und einem Umsatz von 61 Millionen US-Dollar im Bereich Aktien, w√§hrend die Nettozinsertr√§ge um 25 % auf 296 Millionen Dollar stiegen.¬† Ausgehend hiervon erzielte Robinhood einen Jahresgewinn von 1,56 Dollar pro Aktie gegen√ľber erwarteten 95 Cent, verglichen mit einem Nettoverlust von 61 Cent pro Aktie im Jahr 2023. W√§hrend die Aktie sich ausgehend von ihren Jahrestiefs im Jahr 2023 nun mehr als verneunfacht hat und ich in Bezug auf mittel- bis l√§ngerfristige Investments zun√§chst zur√ľckhaltend w√§re, scheint die Aktie Trading-technisch und f√ľr weiteres Momentum auf der Oberseite durchaus interessant. Sollte es am Donnerstag zur Er√∂ffnung kurzzeitig zu Gewinnmitnahmen kommen, die Aktie aber √ľber $62 halten, w√§re nicht ausgeschlossen, dass wir in den kommenden Tagen vor weiteren Aufschl√§gen mit Zielen im Bereich um die Allzeithochs um 85 US-Dollar stehen.¬† Robinhood Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade! ¬† ¬†

