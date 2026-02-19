WTI Prognose: Öl Preis steigt auf 65,90 USD – Geopolitische Risiken im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Spannungen treiben den Öl Preis .

. Makrodaten und Fed bleiben entscheidend

WTI Prognose technisch an Schlüsselwiderstand

Der Öl Preis legt weiter zu. WTI notiert aktuell rund 1,30 % höher bei 65,90 USD je Barrel, während Brent sich oberhalb von 70 USD behauptet. Auslöser der jüngsten Aufwärtsbewegung ist eine erneute Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt deutlich erhöht. ► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Geopolitische Spannungen stützen den Öl Preis Berichte über festgefahrene diplomatische Gespräche sowie eine zunehmende militärische Präsenz der USA in der Region schüren Sorgen vor einem möglichen Angriff auf den Iran. Marktteilnehmer bauen vor dem Wochenende verstärkt Long-Positionen auf, da eine Störung der Lieferketten – insbesondere im strategisch wichtigen Straß von Hormus – das globale Angebot spürbar verknappen könnte. Zwar führten frühere Eskalationen nicht zu dauerhaft steigenden Notierungen, doch Analysten warnen davor, die aktuellen Risiken zu unterschätzen. Der Iran signalisiert im Falle einer weiteren Zuspitzung mögliche Angriffe auf Energieinfrastruktur – ein Szenario, das den Öl Preis kurzfristig stark nach oben treiben könnte. Makroökonomisches Umfeld bleibt Unsicherheitsfaktor Neben der geopolitischen Lage beeinflussen auch makroökonomische Faktoren die WTI Prognose. Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung zeigt weiterhin Zurückhaltung gegenüber Zinssenkungen. Einige Notenbanker schließen sogar erneute Straffungen nicht aus, sollte sich die Inflation als hartnäckig erweisen. Dies stützt den US-Dollar sowie die Renditen von US-Staatsanleihen – ein tendenziell belastender Faktor für Rohstoffe. Zusätzlich könnte eine bevorstehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zöllen die Wachstumserwartungen deutlich verändern. Eine wachstumsfördernde Überraschung – etwa die Aufhebung bestehender Zölle – würde die Nachfrageaussichten verbessern und den Öl Preis weiter unterstützen. Schwache Konjunkturdaten oder restriktive Signale der Fed könnten hingegen das Aufwärtspotenzial begrenzen, selbst bei anhaltender geopolitischer Unsicherheit. Technische Analyse: Entscheidende Widerstandszone im Fokus Aus technischer Sicht hat sich WTI deutlich von der Unterstützungszone im Bereich von 62–63 USD erholt. Aktuell testet der Markt eine zentrale Widerstandszone zwischen 66 und 67 USD. Für die weitere WTI Prognose gilt: Bullishes Szenario: Ein nachhaltiger Ausbruch über 67 USD würde den Weg in Richtung 70,50 USD freimachen. In diesem Fall könnte sich die geopolitische Risikoprämie weiter im Öl Preis widerspiegeln.

Seitwärtsszenario: Bleibt eine klare Eskalation aus, dürfte sich der Markt weiterhin in einer Range bewegen und zwischen geopolitischen Schlagzeilen und makroökonomischen Fundamentaldaten abwägen.

Bearishes Szenario: Belastende Konjunkturdaten oder restriktive Signale der Fed könnten den Anstieg begrenzen und erneut Druck aufbauen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur WTI Prognose Der Öl Preis wird derzeit maßgeblich von geopolitischen Risiken bestimmt. Gleichzeitig bleibt das makroökonomische Umfeld ein entscheidender Faktor für die mittelfristige Entwicklung. Ein technischer Ausbruch über 67 USD könnte das bullishe Momentum verstärken, während ohne weitere Eskalation eine volatile Seitwärtsphase wahrscheinlich bleibt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.