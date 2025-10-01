Rohstoff News: DOE meldet starke Lageraufbauten bei Öl & Benzin

🛢️ WTI.OIL & Rohstoff News: DOE-Lagerdaten über Erwartungen Einleitung Die aktuellen Rohstoff News rücken den Ölmarkt in den Mittelpunkt: Das US-Energieministerium (DOE) meldet einen deutlichen Anstieg der Rohöllagerbestände, der die Erwartungen übertrifft. Auch die Benzin- und Destillatbestände überraschten auf der Oberseite. Für den Ölpreis (WTI.OIL) sind die Daten von hoher Bedeutung, da sie Hinweise auf Angebot und Nachfrage in den USA liefern. ► WTI.OIL ISIN: XC0007924514 | WKN: 792451 | Ticker: WTI.OIL 🔑 Key Takeaways DOE-Daten: Rohöllagerbestände steigen um 1,792 Mio. Barrel (Prognose: +1,5 Mio.; vorher: -0,607 Mio.).

Überraschung bei Benzin: Vorräte erhöhen sich stark um +4,12 Mio. Barrel (Prognose: +0,7 Mio.).

Destillate: Lagerbestände +0,58 Mio. Barrel (Prognose: -1,1 Mio.), ebenfalls über den Erwartungen. 📊 DOE- & EIA-Daten im Überblick Rohöl: +1,792 Mio. Barrel

Benzin: +4,12 Mio. Barrel

Destillate: +0,58 Mio. Barrel Die EIA (Energy Information Administration, Teil des DOE) erklärte, dass die Veröffentlichung der Daten vorerst planmäßig fortgesetzt werde. Damit bleiben Marktteilnehmer trotz politischer Unsicherheiten mit aktuellen Zahlen versorgt. 📉 Vergleich zu API-Daten Die am Vortag veröffentlichten API-Daten zeigten dagegen einen Rückgang der Rohöllagerbestände um -3,67 Mio. Barrel, während Analysten mit einem Anstieg von 1,5 Mio. gerechnet hatten. Dieser Unterschied verdeutlicht die Unsicherheit im kurzfristigen Angebotsbild. 📝 Fazit: WTI.OIL & Rohstoff News im Überblick Die DOE-Zahlen senden ein klares Signal: Die Lagerbestände steigen deutlich stärker als erwartet. Für WTI.OIL bedeutet dies kurzfristig Druck auf die Preise, da die Angebotslage üppiger wirkt als angenommen. Zusammen mit den API-Daten ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild, das die Volatilität im Ölmarkt hochhält. Anleger sollten die nächsten Veröffentlichungen im Blick behalten. WTI.OIL Chart (M30) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

