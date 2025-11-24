Rohstoff News: Kakao Preis fällt auf 21-Monats-Tief

Das Wichtigste in Kürze Kakao Preis fällt auf 21-Monats-Tief

Liefermengen aus der Elfenbeinküste steigen

Erntebedingungen bleiben fragil

Der Kakao Preis gerät erneut massiv unter Druck. Nach einem kurzen Erholungsversuch rutschen die Kakaofutures heute auf ein 21-Monats-Tief. Grund dafür sind überraschend hohe Liefermengen aus der Elfenbeinküste – dem weltweit größten Produzenten. Trotz der aktuellen Angebotsflut bleiben die fundamentalen Rahmenbedingungen jedoch fragil, was den Markt in den kommenden Wochen erneut drehen könnte. ► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA ⭐ Key Takeaways 📉 Kakao Preis fällt auf 21-Monats-Tief: Abwärtstrend seit Anfang November setzt sich fort.

🚢 Liefermengen aus der Elfenbeinküste steigen: Drei Wochen in Folge über 100.000 Tonnen.

🌱 Erntebedingungen bleiben fragil: Risiko sinkender Ankünfte in den kommenden Wochen. 🍫📉 Kakao Preis unter Druck – Angebotswelle treibt Futures auf 21-Monats-Tief 📉 Starker Abverkauf – leichte Erholung im Tagesverlauf Die Kakaofutures fielen im frühen Handel um –2,4 %, nachdem der Kurs die untere Begrenzung eines fallenden Trendkanals unterschritt.

Später gelang eine leichte Erholung um rund +1 % über dem Vortagesschluss. ➡️ Der übergeordnete Abwärtstrend seit Anfang November bleibt intakt. 🚢📊 Elfenbeinküste überrascht erneut mit starken Lieferzahlen Haupttreiber des Preisverfalls sind höhere als erwartete Liefermengen: Über 100.000 Tonnen Hafeneingänge drei Wochen in Folge

Gesamte Liefermenge nähert sich dem Niveau des Vorjahres

Sorgen über den schwachen Saisonstart im Oktober nehmen ab ➡️ Der Angebotsdruck verstärkt die Korrektur im Kakao Preis. 🌱⚠️ Trotz hoher Liefermengen: Ernte bleibt anfällig Feldstudien zeigen: Der Gesundheitszustand der Bäume ist nur leicht besser als im Vorjahr

Haupternte könnte schwächer als erwartet ausfallen

→ Grund: frühere Trockenphasen

Dies könnte in den kommenden Wochen zu sinkenden Liefermengen führen ➡️ Mögliche Folge: Abschwächung des Abwärtstrends und Stabilisierung des Marktes. 🧩 Fazit: Kakao Preis zwischen Angebotsdruck und fragilen Fundamentaldaten Der Markt steht aktuell unter dem Einfluss eines starken Angebots aus der Elfenbeinküste.

Doch die zugrunde liegenden Erntebedingungen bleiben fragil, was mittelfristig wieder zu knapperem Angebot führen könnte. ➡️ Kurzfristig: weiteres Abwärtspotenzial

