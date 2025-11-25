Rohstoff News: NATGAS Preis fällt – milde US-Wetterprognosen drücken Erdgas-Futures

Das Wichtigste in Kürze NATGAS Preis fällt deutlich

US-Wettermodelle drehen wärmer

Schwächere Energienachfrage

Der NATGAS Preis (US-Naturgas Henry Hub) rutscht heute deutlich ab. Grund dafür sind verbesserte Wetterprognosen in den USA, die auf milderes Wetter und eine sinkende Heiznachfrage hindeuten. Diese Entwicklung belastet den Energiemarkt und sorgt für Verkaufsdruck bei Erdgas-Futures. ► NATGAS WKN:621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS ⭐ Key Takeaways 📉 NATGAS Preis fällt deutlich: Milderes Wetter reduziert kurzfristig die Nachfrage.

🌡️ US-Wettermodelle drehen wärmer: NOAA- und CPC-Prognosen zeigen weniger Heizbedarf.

🔌 Schwächere Energienachfrage: Druck auf Erdgas-Futures verstärkt sich. 🔥📉 NATGAS Preis fällt – milde US-Wetterprognosen drücken Erdgas-Futures Die US Naturgas-Futures (Henry Hub) geben heute nach, da aktualisierte Wettermodelle eine wärmere Wetterlage für große Teile der Vereinigten Staaten anzeigen. ➡️ Mildere Temperaturen → weniger Heizbedarf → geringere Nachfrage nach Erdgas. Diese Daten stammen aus den neuesten Prognosen der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) und dem Climate Prediction Center (CPC). 🌡️📊 Hintergrund: Wetter bleibt der wichtigste Treiber für den NATGAS Preis Der Energiemarkt reagiert traditionell stark auf Temperaturabweichungen.

Besonders im Winter führt Wärmeanstieg zu: geringerer Nachfrage privater Haushalte

reduzierter Nutzung von Gasheizungen

schwächerem Verbrauch der Energieversorger ➡️ Ergebnis: Sinkender NATGAS Preis, da das Angebot weiter stabil bleibt, während die Nachfrage zurückgeht. 🧩 Fazit: NATGAS Preis bleibt wetterabhängig – milde Trends belasten kurzfristig Die heutigen Verluste bei NATGAS Futures zeigen einmal mehr: Wettertrends bestimmen kurzfristig die Preisentwicklung

Wärmere Prognosen nehmen Druck aus dem Energiemarkt

Händler rechnen mit schwächerer saisonaler Nachfrage ➡️ Sollte sich der milde Trend bestätigen, könnte der NATGAS Preis weiter unter Druck bleiben.

NATGAS Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

