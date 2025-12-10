Das Wichtigste in Kürze Globales Maisangebot sinkt stärker als erwartet

Weltweite Weizenbestände steigen

US-Maisexporte auf stärkstem Niveau seit 2007

Der gestern um 18:00 Uhr MESZ veröffentlichte USDA-WASDE-Bericht löste spürbare Bewegungen an den Agrarrohstoffmärkten aus. Während Mais-Futures kurzzeitig zulegten, gaben die Preise anschließend wieder nach. Weizen setzte seine Abwärtsbewegung fort, während Sojabohnen stabil blieben. Die neuen Daten zeigen: Die globale Versorgungslage für Mais wird enger – ein wichtiges Element für die aktuellen Rohstoff News. ⭐ Key Takeaways Globales Maisangebot sinkt stärker als erwartet – bestätigt fundamentale Verengung. Weltweite Weizenbestände steigen – Angebot drückt weiter auf die Preise. US-Maisexporte auf stärkstem Niveau seit 2007 – Nachfrage zeigt klare Stärke. 🌾 WASDE-Bericht sorgt für neue Impulse an den Rohstoffmärkten 📊 🌍 Globaler Überblick: Mais knapper, Weizen reichlicher Der USDA-Bericht zeigt eine deutliche Verschiebung im fundamentalen Bild: Globaler Maisbestand wurde stärker reduziert als vom Markt erwartet → Zeichen für eine strukturelle Verengung.

Weltweite Weizenbestände +3 Mio. Tonnen dank höherer Produktion in: Argentinien Kanada Europäische Union

→ Weizen bleibt unter anhaltendem Angebotsdruck .

🌽 US-Mais: Nachfrage zieht an – stärkster Exporttrend seit 2007 🚢 Eines der wichtigsten Elemente: ✔️ US-Maisexporte +125 Mio. Bushel Exportinspektionen zeigen extrem starke Nachfrage.

September–November-Shipments könnten 800 Mio. Bushel überschreiten.

Das wäre der stärkste Exportzeitraum seit 2007. ✔️ US-Mais-Endbestände reduziert auf 2,0 Mrd. Bushel Grund: höhere inländische Nutzung, keine Produktionsänderungen → klassischer Demand-Tightening-Effekt. 🫘 Soja & Weizen: stabile US-Bilanzen, gemischte globale Entwicklung 🌱 US-Soja & US-Weizen: Keine Änderungen – USDA hält die Bilanz stabil.

Global: Sojabestände leicht erhöht Weizenbestände deutlicher gestiegen

Der Markt reagierte moderat – vor allem, weil es keine großen Überraschungen gab. Im aktuellen Umfeld ist Stabilität ein positives Signal. 🔍 Technische Markttrends: Formationen & Druck auf die Preise 📉 🫘 Sojabohnen Weiter technisch schwach

Entwickeln eine klassische Kopf-Schulter-Formation

Fallende Preise könnten China zu opportunistischen Käufen motivieren 🌽 & 🌾 Mais & Weizen Bleiben schwach

Warten auf neue Impulse: Januar-USDA-Daten Wettermuster in Südamerika Exporteinkäufe aus China

🌦️ Wetter in Südamerika bleibt ein entscheidender Markttrigger 🌧️ Die Wetterentwicklung in: Brasilien

Argentinien

Paraguay wird traditionell ein entscheidender Faktor für die globale Preisentwicklung in Q1–Q2. 🧾 Fazit: WASDE liefert keine Schocks, aber klare Markttrends Der WASDE-Bericht sendet klare, aber moderate Signale: Mais wird knapper , Nachfrage stark

Weizen bleibt reichlich , Preise unter Druck

Soja stabil, aber technisch schwach Die Märkte warten nun auf die Januar-Revisionen, die für den US-Mais und Soja möglicherweise bärische Produktionskorrekturen bringen könnten. Fundamentale Treiber bleiben Wetter, Exporte und die Nachfrageentwicklung aus China. Weizen Chart (H1) Chartanalyse Mais Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.