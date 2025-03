RWE AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ RWE WKN: 703712 | ISIN: ¬†DE0007037129 | Ticker: RWE

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die RWE Aktie?

Der RWE-Konzern befindet sich nach wie vor im Prozess der Transformation der Energiegewinnung weg von der Kernkraft hin zu erneuerbarer Energie. Das hat massive Investitionen erfordert und wird auch in den kommenden Jahren weiter hohe Investitionen notwendig machen. RWE treibt diese Veränderung nicht alleine voran, sondern geht auch Partnerschaften mit anderen Unternehmen ein, um 2040 Klimaneutral zu sein. Es wird dabei nicht nur in Windkraft und Solar, sondern auch in Wasserstoffprojekte investiert.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie 2022 in einer vergleichbar engen Box seitw√§rts gelaufen ist. Mitte 2023 setzte die Aktie etwas zur√ľck, um nachfolgend wieder in die Box zu laufen. Anfang 2024 kam es zu dynamischen R√ľcksetzern in den Bereich der 30 EUR. Hier konnte sich die Aktie stabilisieren und wieder etwas aufw√§rtslaufen. Die Bewegung hatte aber keine ausreichende Substanz. Es ging ab Mai 2024 sukzessive abw√§rts. Erst Ende 2024 gelangen die Stabilisierung und die Erholung zur√ľck √ľber die 30 EUR-Marke.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie nach dem erneuten Unterschreiten der SMA200 (aktuell bei 35,71 EUR) im Januar 2024 zwar erholen konnte, es aber nur √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 30,08 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 31,55 EUR) geschafft hat. Im Chart ist gut zu sehen, dass die Entlastungsbewegungen im Mai nur bis an die SMA50 gelaufen ist. Die Dochte der Wochenkerzen gingen bis an diese Linien. Das Papier konnte sich nachfolgend im Dunstkreis der SMA20 festsetzen und ist bis Dezember abw√§rtsgelaufen. Erst Mitte Februar stellte sich Kaufdruck ein, der die Aktie wieder an und √ľber die¬†SMA20 bzw. die SMA50 gebracht hat. Aktuell notiert das Wertpapier √ľber der SMA50.¬†

Solange die Aktie per Wochenschluss √ľber der SMA50 notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter in Richtung der¬†SMA200 fortsetzen. Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich das Papier √ľber diese Linie schieben und festsetzen kann. Um einen Fehlausbruch zu vermeiden, sollte es nach dem √úberqueren direkt weiter aufw√§rts in Richtung der 40 EUR gehen. Erst wenn sich diese Kursmuster einstellen, w√§re das Chartbild bullisch zu interpretieren.¬†

R√ľcksetzer haben die Chance sich an der¬†SMA50 bzw. an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Sollte die Aktie die SMA20 erneut anlaufen, so sollte sich das Papier im Dunstkreis der SMA20 festsetzen und bei einem Unterschreiten dieser Durchschnittslinie nicht den Kontakt verlieren. Wird dem nicht nachgekommen, so k√∂nnten sich die Abgaben weiter in Richtung der 25 EUR fortsetzen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Anfang April stellte sich Kaufinteresse ein, die Aktie konnte sich etwas erholen. Es ging im Zuge der Aufw√§rtsbewegung bis an die 36,28 EUR. Dieses Hoch wurde abverkauft, wobei das Papier es Anfang Juni erneut versucht hat an diese Marke zu laufen, aber gescheitert ist. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es im weiteren Handelsverlauf in den Folgemonaten sukzessive weiter abw√§rts ging. Es haben sich zwar Erholungen eingestellt, diese wurden aber √ľberwiegend gleich wieder abverkauft. √úbergeordnet setzte sich die Abw√§rtsbewegung bis Ende 2024 fort. Das Papier konnte sich erst im Dezember stabilisieren, eine Erholung erfolgte erst Ende Februar. Diese Bewegung hatte Substanz. Es ging im Zuge der Bewegung bis Mitte M√§rz √ľber die 32 EUR-Marke, √ľber die sich das Papier aber hat, nicht festsetzen k√∂nnen. Teile der Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier bis Ende 2024 an der SMA50 (aktuell bei 30,02 EUR) / SMA20 (aktuell bei 31,45 EUR) abw√§rts gelaufen ist, sich aber im Dunstkreis dieser beiden Linien hat festsetzen k√∂nnen. Ende Februar konnten beide Durchschnittslinien mit einem GAP up √ľberwunden werden. Die Aktie konnte sich nachfolgend sukzessive weiter aufw√§rts an und √ľber die SMA200 (aktuell bei 31,22 EUR) schieben. Aktuell notiert die Aktie deutlich √ľber der SMA20 /¬†SMA200, was bullisch interpretiert werden kann. Zudem ist vor einigen Tagen die SMA20 von unten durch die¬†SMA200 gelaufen, was als ein weiteres bullisches Momentum ist.¬†

Solange der Anteilsschein per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 34,79 EUR, die 36,28 EUR, bzw. die 37,24 EUR und √ľbergeordnet die 41,56 EUR sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst im Bereich der SMA20 bzw. der SMA200 stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, die Aktie w√§re hier vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Geht es unter die SMA200 und verliert die Aktie im Zuge von Schw√§che den Kontakt zu dieser Linie, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Die Wahrscheinlichkeit w√ľrde sich erh√∂hen, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 ausdehnen k√∂nnten.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullish

RWE Unternehmensprofil:

Der Konzern ist ein weltweit f√ľhrendes Unternehmen der Energiegewinnung und der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen, das in Deutschland den Firmensitz hat, ist in Deutschland, den Niederlanden, Gro√übritannien und der T√ľrkei t√§tig. Die sechs RWE-Tochtergesellschaften sind f√ľr die Stromerzeugung aus Braunkohle, das Betreiben von Kraftwerken und dem Handel von Energie verantwortlich.

Der Bedarf an Strom wird auch zuk√ľnftig weiter zunehmen. Datennetze, Mobilit√§t, Industrien, Geb√§udeinfrastruktur sind die Treiber eines weiterhin gro√üen Bedarfs an Strom. Von dieser Nachfrage wird der Konzern profitieren. RWE investiert nach wie vor massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energie und der Speichertechnologie. Bis 2040 will der Konzern klimaneutral sein.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Nach Aussagen des Konzerns, waren Ende 2023 schätzungsweise 88 Prozent der insgesamt 743,8 Mio. Aktien im Eigentum institutioneller Investoren, während sich 12 % auf Privatpersonen, inkl. Belegschaftsaktionäre verteilten. Größter Einzelaktionär des RWE Konzern ist Qatar Holding mit 9 Prozent Anteil, gefolgt vom amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock, der einen Anteil von 6 Prozent hält.

Aus Deutschland kamen 21 Prozent der institutionellen Anleger, aus den USA kamen mehr als doppelt so viele, nämlich 24 %. Aus Großbritannien und Irland kommen 15 Prozent der institutionellen Anleger des Konzerns.



Im Vergleich zu 2020 konnte der Umsatz im Vergleich zu 2024 fast verdoppelt werden. Der Umsatz 2024 liegt aber gut 30 Prozent unter dem Wert von 2022. Insgesamt zeigt die Umsatzentwicklung √ľber die f√ľnf Jahre eine diskontinuierliche Entwicklung. Seit 2022 ist der Umsatz r√ľckl√§ufig.

Die Eigenkapitalquote konnte sei 2021 deutlich gesteigert werden. Nachdem sie zwischen 2020 und 2021 deutlich nachgegeben hat, bel√§uft sich die Quote 2024 √ľber 30 Prozent und liegt damit √ľber dem Wert von 2020.

 

Der Konzern konnte 2024 ein gutes Ergebnis nach Steuern ausweisen. Dieser Wert liegt um Faktor 3,54 √ľber 2023 und Faktor 6,6 √ľber 2020. Aber auch hier zeigt sich keine kontinuierliche Entwicklung. Einem guten Jahr folgt ein schlechtes Jahr, einem schlechten Jahr folgt ein gutes. Es ist eine wellenf√∂rmige Entwicklung.

Der Gewinn je Aktie betrug 2024 6,91 EUR und liegt damit deutlich √ľber dem Wert von 2023. In den Jahren 2020/2021 konnte nur ein kleiner Gewinn je Aktie knapp √ľber der 1 EUR-Marke ausgewiesen werden.

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2020 - 2024

Die Aktie ist aktuell mit einem KGV von 4,17 nicht zu teuer. Im Betrachtungszeitraum (2023 - 2020) lag das KGV immer √ľber 10, bzw. deutlich h√∂her. Auf Basis dieser Kennzahl ist die Aktie aktuell attraktiv. Die Dividende wurde sukzessive und moderat angehoben, der Gewinn je Aktie konnte 2024 deutlich gesteigert werden.

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll in den kommenden f√ľnf Jahren um 10 Mrd. EUR steigen. Im Betrachtungszeitraum 2020-2024 wurde eine vergleichbare Umsatzsteigerung abgebildet, somit ist diese Prognose belastbar. Die Dividende soll ebenso sukzessive angehoben werden. Es ist geplant 2029 in der Summe eine Dividende von 1,50 EUR auszuzahlen, was gegen√ľber 2024 eine Erh√∂hung um 0,40 EUR bedeuten w√ľrde. Die Dividendenrendite w√ľrde sich auf 4,59 Prozent 2029 erh√∂hen. Das KGV wird bis 2027 wieder zweistellig sein, erst dann soll es wieder unter 10 gehen - so die Prognose. Geplant ist auch das Eigenkapital weiter zu st√§rken. Bis 2029 soll es um gut 9 Mrd. EUR aufgestockt werden.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die RWE Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das eine solide bzw. stabile Entwicklung hat. Der Anteilsschein hat aber wenige Phantasie, wie sich in der Kursentwicklung in den letzten Jahren auch zeigt. Die Aktie erscheint, unserer Meinung nach, insbesondere f√ľr Anleger mit einem konservativen, langfristig ausgelegten Anlagefokus eine Investmentoption, die auch ein Interesse haben in erneuerbare Energien zu investieren.

 

