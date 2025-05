RWE: Gesunkene Energiepreise und schwache Winde schadem dem Unternehmen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.05.2025

AKTIE IM FOKUS: RWE

RWE | WKN: 703712 | ISIN:  DE0007037129 | Ticker: RWE

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

RWE hat im ersten Quartal 2025 deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern hat trotzdem den Ausblick f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr best√§tigt.¬†

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 32,16 EUR Marktkapitalisierung 23,91 Mrd. EUR Umsatz 2024 24,22 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 31,93 % KGV 2025* 14,18 4 Wochen Performance - 7,63 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  3,68 % Branche Energieerzeugung

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat im ersten Quartal zum einen darunter gelitten, dass die Energiepreise gesunken sind, zum anderen auch die schwachen Winde zu Jahresbeginn weniger Strom und damit Umsatz erzeugt haben. 

Das bereinigte EBITDA sank in den ersten drei Monaten auf 1,31 Mrd. EUR verglichen mit 1,71 Mrd. EUR im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens einen Wert von 1,2 Mrd. EUR erwartet. Im Offshore Gesch√§ft sank das bereinigte EBITDA von 548 Mio. EUR auf 380 Mio. EUR. Im Onshore Gesch√§ft konnte RWE einen Gewinnanstieg ausweisen, was durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen zur√ľckzuf√ľhren ist. Noch deutlicher brach das Ergebnis im Energiehandel ein. Dieses belief sich nur noch auf 15 Mio. EUR gegen√ľber einem Wert von 251 Mio. EUR im Vorjahr.¬†

F√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr strebt RWE nach wie vor einen R√ľckgang des bereinigten EBITDA auf 4,55 Mrd. bis 5,15 Mrd. EUR an. Auch der bereinigte Nettogewinn wird deutlich unter dem Vorjahr geplant. dieser soll in einer Bandbreite zwischen 1,3 Mrd. EUR und 1,8 Mrd. EUR liegen. Im Vorjahr wurden noch 2,3 Mrd. EUR ausgewiesen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es ging im Zuge einer Aufw√§rtsbewegung im April bis an die 36,28 EUR. Dieses Hoch wurde abverkauft, wobei das Papier es Anfang Juni erneut versucht hat an diese Marke zu laufen, aber gescheitert ist. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es im weiteren Handelsverlauf in den Folgemonaten sukzessive weiter abw√§rts ging. Es haben sich zwar Erholungen eingestellt, diese wurden aber √ľberwiegend gleich wieder abverkauft. √úbergeordnet setzte sich die Abw√§rtsbewegung bis Ende 2024 fort. Das Papier konnte sich erst im Dezember stabilisieren; eine Erholung erfolgte erst Ende Februar. Diese Bewegung hatte Substanz. Es ging im Zuge der Bewegung bis Mitte M√§rz √ľber die 32 EUR-Marke. Nach einem kleineren R√ľcksetzer konnte Anfang April das Jahreshoch bei 34,66 EUR formatiert werden. Es folgte ein dynamischer R√ľcksetzer, der aber direkt wieder zur√ľckgekauft wurde. Es ging wieder in Richtung des Jahreshochs, wobei diese Marke nicht mehr erreicht wurde. In den letzten beiden Handelswochen machte sich erneute Schw√§che breit.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier bis Ende 2024 an der SMA50 (aktuell bei 32,62 EUR) / SMA20 (aktuell bei 31,25 EUR) abw√§rts gelaufen ist, sich aber im Dunstkreis dieser beiden Linien hat festsetzen k√∂nnen. Ende Februar konnten beide Durchschnittslinien mit einem GAP up √ľberwunden werden. Die Aktie konnte sich nachfolgend sukzessive weiter aufw√§rts an und √ľber die SMA200 (aktuell bei 31,26 EUR) schieben. Es ging vom Jahreshoch wieder an und unter diese Linie, das Papier konnte sich innerhalb weniger Handelstage wieder √ľber diese Linie schieben und auch √ľber die SMA20 laufen. Der R√ľcksetzer im Mai ging wieder in den Bereich der SMA200, wo die Aktie sich aktuell festgesetzt hat.¬†

Wesentlich wird sein, dass sich das Papier √ľber der SMA200 auf Tagesschlussebene halten kann. Gelingt diese, so k√∂nnte es nachfolgend, idealerweise rasch, wieder an die SMA50 bzw. die SMA20 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass die¬†SMA20 zuletzt ein vergleichsweise guter Support gewesen ist. Entsprechend m√ľhevoll k√∂nnte jetzt ein √úberwinden sein. Das Tageschart w√ľrde sich erst dann wieder aufhellen, wenn es dem Papier gelungen ist, sich nicht nur √ľber die SMA20 zu etablieren, sondern nachfolgend auch rasch nach Norden zu schieben. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es wieder an das Jahreshoch und nachfolgend an die 35,89 EUR bzw. √ľbergeordnet an die 41,63 EUR gehen.

H√§lt die¬†SMA200 aber auf Tagesschlussbasis nicht, so w√ľrde sich das Tageschart dann eintr√ľben, wenn die Aktie im Rahmen weiterer Schw√§che den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellen sich diese Bewegungen ein, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass die Abgaben weiter anhalten und in Richtung des GAP close bzw. des Dezember Tief gehen k√∂nnten.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose:  neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss √ľber SMA200 halten, um eine Erholung einzuleiten. Diese w√§re als belastbar zu interpretieren, wenn sich die Aktie wieder √ľber der SMA20 festgesetzt hat. Geht es per Tagesschluss unter die SMA200, so k√∂nnte es √ľbergeordnet wieder in Richtung des Dezember Tiefs gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart hat die SMA200 (aktuell bei 31,67 EUR) ihre Relevanz. Diese Linie konnte im Januar / Februar zun√§chst nicht √ľberwunden werden. Die Aktie hat im Rahmen eines R√ľcksetzers noch einmal Luft geholt und ist mit einem GAP up √ľber diese Durchschnittslinie gelaufen. Nachfolgend konnte sich das Papier auch direkt l√∂sen und aufw√§rtslaufen. Anfang April ging es noch einmal an diese Linie, die als Support gut gehalten hat. Die folgende Erholung wurde in den letzten Handelstagen abverkauft, die Aktie ist im Rahmen der Gewinnmitnahmen wieder an die SMA200 gelaufen. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen.

Wesentlich und wichtig wird sein, dass sich die Aktie im Dunstkreis der SMA200 zun√§chst festsetzen und nachfolgend, idealweise zeitnah, wieder erholen kann. Die Erholung k√∂nnte zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 31,77 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 33,23 EUR) gehen. Im Chart ist erkennbar, dass der Kerzendocht einer Kerze exakt an die SMA50 gelaufen ist. Somit ist vorstellbar, dass sich Entlastungsbewegungen zun√§chst bis in den Bereich dieser Linie einstellen k√∂nnten. Auch in der Vergangenheit war diese Durchschnittslinie h√§ufiger eine Barriere. (Februar 2025). Das Chartbild w√ľrde sich erst dann aufhellen, wenn es die Aktie es geschafft hat, sich wieder verbindlich √ľber der 34 EUR-Marke etabliert hat.¬†

Gelingt es nicht eine Erholungsbewegung abzubilden, so könnte sich die Abwärtsbewegung zunächst weiter fortsetzen. Es könnte zunächst zum GAP close und dann weiter abwärts zum Dezember Tief gehen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auch auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie √ľber die SMA200 halten. Erst wenn sich das Papier √ľber der 34 EUR-Marke auf der Oberseite etabliert hat, w√ľrde sich das Chartbild aufhellen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich das Wertpapier unter der¬†SMA200 etabliert.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Widerstände

32,28

32,54

32,62

33,23

33,25

34,66 

35,89

36,34

41,63

Unterst√ľtzungen

31,77

31,67

31,25

31,09

29,26 (GAP)

28,37

27,77

19,98 

16,78

Quelle: xStation5 von XTB

 

