CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
12:35 · 28. Januar 2026

S&P 500 auf Allzeithoch vor der Fed🗽

S&P 500 Prognose: Rekordhoch, Fed & Big Tech – Börse aktuell
Das Wichtigste in Kürze
  • S&P 500 auf Rekordhoch vor richtungsweisenden Events 
  • Big Tech bleibt zentraler Treiber des Gewinnwachstums 
  • Hohe Bewertung, aber positive mittelfristige S&P-500-Prognose 

Der S&P 500 (US500) erreichte heute ein neues Allzeithoch im Bereich von 7.040 Punkten, während sich die Märkte auf die mit Spannung erwartete Fed-Zinsentscheidung um 18:00 Uhr GMT vorbereiten. Die Börse aktuell steht dabei nicht nur unter dem Einfluss der Geldpolitik, sondern auch im Zeichen der anstehenden Quartalszahlen der großen US-Technologiekonzerne.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

In dieser Woche legen vier Unternehmen der sogenannten „Magnificent 7“ ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vor:
Microsoft und Meta Platforms berichten nach dem heutigen US-Handelsschluss, Apple und Tesla folgen in den kommenden Tagen. Diese Konstellation dürfte die Volatilität im S&P 500 kurzfristig deutlich erhöhen – sowohl nach oben als auch nach unten.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Börse aktuell: Big-Tech-Zahlen als zentraler Kurstreiber

Nach Börsenschluss in den USA stehen heute die Zahlen von Microsoft und Meta Platforms im Fokus. Die Erwartungen des Marktes sind hoch, da die großen Tech-Werte in den vergangenen Quartalen zu den wichtigsten Treibern der Gewinnentwicklung im S&P 500 im Jahresvergleich gehörten.

Für das 4. Quartal 2025 liegt die Konsensschätzung für den gesamten Index aktuell bei +8,2 % Gewinnwachstum im Jahresvergleich. Sollte sich diese Prognose bestätigen, wäre es das zehnte Quartal in Folge mit steigenden Unternehmensgewinnen.

S&P 500 Prognose: Wer treibt das Gewinnwachstum?

Die aktuell fünf größten Beitragsleister zum Gewinnwachstum im Jahresvergleich im vierten Quartal sind:

  1. Nvidia

  2. Boeing

  3. Alphabet (Google)

  4. Micron Technology

  5. Microsoft

 

 YouTube Trading Videos

 

 

Damit stammen drei der fünf wichtigsten Gewinnträger aus dem Kreis der „Magnificent 7“: Nvidia, Alphabet und Microsoft.
Der starke Beitrag von Boeing ist vor allem auf einen Basiseffekt zurückzuführen, da das Unternehmen im Vorjahr einen hohen Verlust auswies.

Der Markt preist derzeit für die Magnificent 7 ein Gewinnwachstum von rund +20 % im Jahresvergleich für Q4 2025 ein, während die übrigen 493 Unternehmen im S&P 500 lediglich auf etwa +4 % kommen.


Quelle: FactSet Research

Ausblick: Positive S&P 500 Prognose für 2026

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten sowohl für die Magnificent 7 als auch für den restlichen Index zweistellige Gewinnzuwächse. Besonders auffällig:

  • Magnificent 7: ca. +23 % im Jahresvergleich

  • Restlicher S&P 500: ca. +12,1 % im Jahresvergleich

Sollten sich diese Schätzungen als zutreffend oder sogar konservativ erweisen, spricht dies für eine weiterhin konstruktive S&P 500 Prognose.

Quelle: FactSet Research

 

Börse aktuell: Gewinnsaison, Bewertungen und Ausblick

Laut FactSet (Stand: 23. Januar) haben bislang rund 13 % der S&P-500-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt:

  • 75 % übertrafen die Gewinnerwartungen

  • 69 % übertrafen die Umsatzerwartungen

Die Markterwartung für das Gewinnwachstum im Jahresvergleich wurde seit Ende Dezember nur leicht von +8,3 % auf +8,2 % angepasst. Vier Sektoren verzeichneten zuletzt rückläufige Gewinnerwartungen.

Bewertung

Das Forward-KGV (12 Monate) des S&P 500 liegt aktuell bei 22,1 und damit über:

  • 5-Jahres-Durchschnitt: 20,0

  • 10-Jahres-Durchschnitt: 18,8

Die Börse aktuell ist damit historisch betrachtet hoch bewertet. Das erwartete zweistellige Gewinnwachstum im Jahresvergleich für 2026 liefert jedoch ein wesentliches Argument für eine anhaltende Bewertungsprämie.

 

 

30. Januar 2026, 15:31

Lockheed Martin Aktie erreicht neues Allzeithoch
30. Januar 2026, 15:05

Warsh neuer Fed-Chef - US-PPI überrascht
30. Januar 2026, 14:59

DAX Verlierer: SAP Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
30. Januar 2026, 14:46

DAX Gewinner am Donnerstag: Henkel Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!

Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.

XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.

