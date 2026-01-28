S&P 500 Prognose: Rekordhoch, Fed & Big Tech – Börse aktuell

Der S&P 500 (US500) erreichte heute ein neues Allzeithoch im Bereich von 7.040 Punkten, während sich die Märkte auf die mit Spannung erwartete Fed-Zinsentscheidung um 18:00 Uhr GMT vorbereiten. Die Börse aktuell steht dabei nicht nur unter dem Einfluss der Geldpolitik, sondern auch im Zeichen der anstehenden Quartalszahlen der großen US-Technologiekonzerne.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

In dieser Woche legen vier Unternehmen der sogenannten „Magnificent 7“ ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vor:

Microsoft und Meta Platforms berichten nach dem heutigen US-Handelsschluss, Apple und Tesla folgen in den kommenden Tagen. Diese Konstellation dürfte die Volatilität im S&P 500 kurzfristig deutlich erhöhen – sowohl nach oben als auch nach unten.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Börse aktuell: Big-Tech-Zahlen als zentraler Kurstreiber

Nach Börsenschluss in den USA stehen heute die Zahlen von Microsoft und Meta Platforms im Fokus. Die Erwartungen des Marktes sind hoch, da die großen Tech-Werte in den vergangenen Quartalen zu den wichtigsten Treibern der Gewinnentwicklung im S&P 500 im Jahresvergleich gehörten.

Für das 4. Quartal 2025 liegt die Konsensschätzung für den gesamten Index aktuell bei +8,2 % Gewinnwachstum im Jahresvergleich. Sollte sich diese Prognose bestätigen, wäre es das zehnte Quartal in Folge mit steigenden Unternehmensgewinnen.

S&P 500 Prognose: Wer treibt das Gewinnwachstum?

Die aktuell fünf größten Beitragsleister zum Gewinnwachstum im Jahresvergleich im vierten Quartal sind:

Nvidia Boeing Alphabet (Google) Micron Technology Microsoft

Damit stammen drei der fünf wichtigsten Gewinnträger aus dem Kreis der „Magnificent 7“: Nvidia, Alphabet und Microsoft.

Der starke Beitrag von Boeing ist vor allem auf einen Basiseffekt zurückzuführen, da das Unternehmen im Vorjahr einen hohen Verlust auswies.

Der Markt preist derzeit für die Magnificent 7 ein Gewinnwachstum von rund +20 % im Jahresvergleich für Q4 2025 ein, während die übrigen 493 Unternehmen im S&P 500 lediglich auf etwa +4 % kommen.



Quelle: FactSet Research

Ausblick: Positive S&P 500 Prognose für 2026

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten sowohl für die Magnificent 7 als auch für den restlichen Index zweistellige Gewinnzuwächse. Besonders auffällig:

Magnificent 7: ca. +23 % im Jahresvergleich

Restlicher S&P 500: ca. +12,1 % im Jahresvergleich

Sollten sich diese Schätzungen als zutreffend oder sogar konservativ erweisen, spricht dies für eine weiterhin konstruktive S&P 500 Prognose.

Quelle: FactSet Research

Börse aktuell: Gewinnsaison, Bewertungen und Ausblick

Laut FactSet (Stand: 23. Januar) haben bislang rund 13 % der S&P-500-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt:

75 % übertrafen die Gewinnerwartungen

69 % übertrafen die Umsatzerwartungen

Die Markterwartung für das Gewinnwachstum im Jahresvergleich wurde seit Ende Dezember nur leicht von +8,3 % auf +8,2 % angepasst. Vier Sektoren verzeichneten zuletzt rückläufige Gewinnerwartungen.

Bewertung

Das Forward-KGV (12 Monate) des S&P 500 liegt aktuell bei 22,1 und damit über:

5-Jahres-Durchschnitt: 20,0

10-Jahres-Durchschnitt: 18,8

Die Börse aktuell ist damit historisch betrachtet hoch bewertet. Das erwartete zweistellige Gewinnwachstum im Jahresvergleich für 2026 liefert jedoch ein wesentliches Argument für eine anhaltende Bewertungsprämie.

