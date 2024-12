➡️S&P 500 reduziert Verluste auf 0,7 %

Geringere PCE-Inflation hält Zinssenkungen in den USA im nächsten Jahr im Spiel US-Aktien konnten ihre Verluste nach der Veröffentlichung der unerwartet schwachen Inflationsdaten für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) begrenzen, was die Erwartungen für mögliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve stützte. Die PCE-Inflation stieg im Jahresvergleich auf 2,4 % und lag damit unter den Prognosen des Marktes und der Fed von 2,5 %. Die Kerninflation der PCE, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, blieb im Jahresvergleich stabil bei 2,8 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: Macrobond, XTB Die niedriger als erwarteten Inflationszahlen haben trotz des von der Federal Reserve auf ihrer letzten Sitzung angeschlagenen Falkentons Spekulationen über eine Lockerung der Geldpolitik angeheizt. Die Märkte preisen nun eine Zinssenkung mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 60 % bereits im März ein und rechnen mit 1,7 Zinssenkungen bis Ende nächsten Jahres. Während die US-Wirtschaft weiterhin robust ist, werden niedrigere Zinssätze im Allgemeinen als unterstützend für die Aktienmärkte angesehen. Der S&P 500 / US500, der zuvor um bis zu 1,3 % gefallen war, konnte seine Verluste nach der Veröffentlichung der PCE auf 0,7 % reduzieren und kletterte wieder über die 5.900-Punkte-Marke. Die wichtige Unterstützungsmarke bei der 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Linie des jüngsten Aufwärtstrends hat gehalten. Auch bei den Preisen für Schatzanweisungen (TNOTE) war eine Erholung zu beobachten. Quelle: xStation5 von XTB Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

