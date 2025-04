S&P 500 steigt um 3 %

Die USA planen, die Zölle auf chinesische Produkte zu senken 🚨 Das Wall Street Journal bestätigt frühere Berichte und Ankündigungen von Trump und Bessent über die Deeskalation des Handelskonflikts. Die Vereinigten Staaten würden die Zölle auf ein Zielniveau von 50-65 % senken. Das WSJ gibt auch konkret an, dass Produkte, die aus Sicht der nationalen Sicherheit weniger wichtig sind, einem Zollsatz von 35 % unterliegen würden, während für Produkte, die für die Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung sind, ein Zollsatz von 100 % gelten würde. Obwohl diese Sätze immer noch sehr hoch sind, handelt es sich um eine deutliche Deeskalation gegenüber dem aktuellen Satz von 145 %. Donald Trump hatte zuvor angedeutet, dass die Zölle gesenkt werden, aber über 0 % bleiben sollen. Bessent sprach seinerseits von einer zu hohen Belastung für amerikanische Unternehmen. Gleichzeitig hat Donald Trump in den letzten Stunden angedeutet, dass er nicht beabsichtigt, Jerome Powell von seinem Amt als Chef der Fed zu entlassen, was die Sorgen um die Stabilität des Dollars auf dem Markt verringert. Natürlich haben die Berater des Präsidenten wahrscheinlich angedeutet, dass eine solche Situation praktisch nicht eintreten kann. Gleichzeitig berichtet CNBC, dass die Änderungen der Zölle nicht einseitig erfolgen sollen, was höchstwahrscheinlich bedeutet, dass China reagieren muss. Bessent wird voraussichtlich in den nächsten Minuten sprechen, wahrscheinlich zum Thema Zölle. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwähnenswert sind auch die guten Ergebnisse amerikanischer Unternehmen. Tesla hat gestern einen deutlichen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr vorgelegt, gleichzeitig waren die Ergebnisse jedoch deutlich besser als die pessimistischsten Erwartungen. Intel kündigt einen Plan zur Entlassung von 20 % seiner Mitarbeiter an, um Kosten zu senken und Ineffizienzen zu beseitigen. Boeing präsentiert den ersten Umsatzanstieg seit 2023, während Phillip Morris solide Ergebnisse für das vergangene Quartal vorlegt und die Erwartungen für das gesamte Jahr 2025 erhöht. Der S&P 500 steigt heute um über 3 % und setzt damit die starke Erholung vom Vortag fort. Derzeit werden der gleitende 25-Tage-Durchschnitt und das 50 %-Retracement der gesamten letzten Abwärtswelle getestet. Zu diesem Zeitpunkt fehlen noch 3,5 %, um die Verluste auszugleichen, die nach der Einführung gegenseitiger Zölle durch Donald Trump entstanden sind. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

