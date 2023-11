S&P 500: tägliche Prognose vom 15.11.2023 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den US Aktienindex S&P 500 für Mittwoch, den 15.11.2023 - DAYTRADING S&P 500 Rückblick: Der S&P 500 notierte gestern Morgen im Bereich der 4.428,2 Punkte. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet in einer Box seitwärts. Es stellte sich dann dynamischer Kaufdruck ein, der den S&P 500 bis zum Abend an und über die 4.520 Punkte brachte. Das Level konnte aber im späteren Handel nicht gehalten werden. Im Rahmen des Frühhandels ging es moderat weiter aufwärts. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: Der S&P 500 notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 4.505,1 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index im Handelsverlauf zunächst an diese Durchschnittslinie gelaufen ist, sich aber von hier aus rasch wieder aufwärtsschieben konnte. Damit kann das Stundenchart nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die an die 4.535/37 Punkte und übergeordnet bis an die 4.563/65 Punkte gehen könnten. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Hält diese Linie nicht als Support, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 4.456,4 Punkten) noch eine weitere Unterstützung bieten. Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch Betrachtung im 4h Chart: Der S&P 500 konnte sich im Zuge einer Erholung an und über die SMA200 (aktuell bei 4.324,2 Punkten) schieben und nachfolgend festsetzen. Im Chart ist erkennbar, dass der S&P 500 die SMA200 ohne besondere Probleme überqueren und sich darüber auch festsetzen konnte. Es ging im weiteren Handelsverlauf unter die SMA20 (aktuell bei 4.442,3 Punkten), die aber zum Wochenschluss der letzten Handelswoche wieder zurückgewonnen werden konnte. Damit kann das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange der Index über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind. Rücksetzer könnten sich bis an die SMA20 einstellen und wären als unkritisch zu interpretieren, solange es der S&P 500 schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie wieder zu erholen. Gelingen diese Erholungen aber nicht und setzt sich der Index unter dieser Line fest, so könnten weitere Abgaben bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 4.405,9 Punkten) gehen. Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch S&P 500 Ausblick für heute: Der S&P 500 notiert aktuell im Bereich der 4.519,9 Punkte und damit 91,7 Punkte über dem Niveau gestern Morgen. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Long Setups: Der S&P 500 könnte zunächst versuchen sich über der 4.519,9 Punkte Marke festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnte der Index versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 4.521,9, bei 4.524,1, bei 4.526,7, bei 4.528,9, bei 4.530,7, bei 4.533,0, bei 4.536,1, bei 4.538,6, bei 4.539,9, bei 4.541,1 und dann bei 4.543,2 Punkten zu erreichen. Über der 4.532,2 Punkte Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 4.545,1, bei 4.547,0, bei 4.549,3, bei 4.551,1, bei 4.553,8, bei 4.555,5, bei 4.557,6, bei 4.559,6 bzw. bei 4.561,9 Punkten gehen. Short Setups: Kann sich der S&P 500 nicht über der 4.519,9 Punkte Marke halten, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 4.518,7, bei 4.516,1, bei 4.514,4, bei 4.512,0, bei 4.509,9, bei 4.507,5, bei 4.505,2, bei 4.503,1, bei 4.500,2, bei 4.498,8 und dann bei 4.496,7 Punkten gehen. Unter der 4.496,7 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 4.494,5, bei 4.492,2, bei 4.490,1, bei 4.488,5, bei 4.486,0, bei 4.482,9, bei 4.480,3, bei 4.478,9, bei 4.476,4 bzw. bei 4.474,4 Punkten zu finden. S&P 500 Widerstände 4.565,8

4.310,5 Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 55 % Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 4.533,0 Punkte / 4.545,1 Punkte bis 4.509,9 Punkte / 4.496,7 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

