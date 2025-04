S&P 500 verliert 0,4 % vor dem US-ADP-Bericht und Liberation Day 📉

Heute um 14:15 Uhr dt. Zeit werden wir den ersten privaten US-Arbeitsmarktbericht f√ľr M√§rz ‚Äď die ADP-Besch√§ftigungsdaten ‚Äď noch vor der offiziellen NFP-Ver√∂ffentlichung am Freitag erhalten. Der Bloomberg-Konsens erwartet einen moderaten Anstieg um etwa 120.000 neue Arbeitspl√§tze, was eine Verbesserung gegen√ľber den 77.000 Arbeitspl√§tzen im Februar darstellt, die den niedrigsten Stand seit Juli 1974 markierten. Der Arbeitsmarkt wird an der Wall Street im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Angesichts der j√ľngsten Kommentare von Mitgliedern der US-Notenbank und der wachsenden Besorgnis √ľber eine Konjunkturabschw√§chung und Rezession k√∂nnte ein schw√§cher als erwartetes Ergebnis eine negative Reaktion der Aktienindizes ausl√∂sen. Die M√§rkte hoffen auf Daten, die darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft nicht schnell schrumpft.

Eine starke Leistung auf dem privaten Arbeitsmarkt w√§re angesichts der erwarteten Beschleunigung der Entlassungen im √∂ffentlichen Sektor der USA gegen√ľber dem aktuellen Stand besonders willkommen.

Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartet wird weiterhin Zur√ľckhaltung aufgrund der j√ľngsten wirtschaftlichen Turbulenzen, insbesondere im Hinblick auf die f√ľr heute erwartete Einf√ľhrung neuer US-Z√∂lle, die sich auf die Stimmung am Arbeitsmarkt auswirken k√∂nnten. Die anhaltende Unsicherheit scheint Einstellungsentscheidungen zu erschweren, auch wenn sich die Kerngesch√§ftst√§tigkeit noch nicht wesentlich verlangsamt hat. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., ADP Research Insistute, Macrobond Druck durch den ISM-Index Ein Faktor, der f√ľr eine potenzielle negative √úberraschung bei den heutigen Daten spricht, ist der sehr schwache ISM-Besch√§ftigungswert. Der gestrige Produktionsbericht f√ľr M√§rz zeigte einen starken R√ľckgang auf 44,7 Punkte. Ein solcher R√ľckgang k√∂nnte auf eine weitere Schw√§che auf dem Arbeitsmarkt hindeuten.



Es ist erw√§hnenswert, dass der NFP-Bericht vom letzten Monat (der hier anstelle von ADP f√ľr den historischen Kontext verwendet wird) deutlich √ľber der ADP-Zahl lag, was teilweise die aktuelle Divergenz zwischen den NFP- und ISM-Besch√§ftigungsdaten erkl√§rt. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P, ADP Research Institute, Macrobond, BLS Trumps Handelspolitik im Rampenlicht Obwohl die heutige ADP-Ver√∂ffentlichung unter normalen Bedingungen wichtig ist, k√∂nnte sie diesmal weniger Gewicht haben. Die Aufmerksamkeit des Marktes konzentriert sich voll und ganz auf die bevorstehende Ver√∂ffentlichung der neuen US-Handelszolltarifliste, die um 21:00 Uhr deutscher Zeit erwartet wird. Der ADP-Bericht kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da Unternehmen mit wachsender politischer Unsicherheit konfrontiert sind, darunter der k√ľrzlich eingef√ľhrte 25-prozentige Zoll auf Autoimporte und die Erwartung weiterer Handelsma√ünahmen. Das schw√§cher als erwartete Besch√§ftigungswachstum im Februar ‚Äď deutlich unter den prognostizierten 140.000 ‚Äď deutete auf eine Verlangsamung in Sektoren wie Einzelhandel und Transport hin, die auf zollbedingte Bedenken und vorsichtige Verbraucherausgaben zur√ľckzuf√ľhren ist. Im M√§rz k√∂nnten verbraucherorientierte Sektoren wie Tourismus und Gastgewerbe eine relative Widerstandsf√§higkeit zeigen, w√§hrend das verarbeitende Gewerbe aufgrund anhaltender Handelsspannungen weiterhin hinterherhinken k√∂nnte. Wie k√∂nnte der Markt reagieren? Die heutige Zollank√ľndigung von Trump k√∂nnte die Interpretation des ADP-Berichts durch die M√§rkte stark beeinflussen. Wenn die neuen Z√∂lle eine weitere Eskalation der Handelsbeschr√§nkungen bedeuten, k√∂nnte jedes Besch√§ftigungswachstum als vor√ľbergehend angesehen werden, w√§hrend entt√§uschende Zahlen noch negativer bewertet w√ľrden. Dies k√∂nnte die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold st√ľtzen und die Aktienindizes belasten. Umgekehrt k√∂nnte eine moderatere Haltung zu den Z√∂llen das Vertrauen in die Arbeitsmarktaussichten st√§rken und die Angst vor einer bevorstehenden Abschw√§chung verringern. Unabh√§ngig vom Ergebnis wird die Reaktion des Marktes auf den ADP-Bericht wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Das eigentliche Augenmerk der Anleger liegt heute auf Trumps Rede um 20 Uhr GMT. S&P 500 im Tageschart Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.