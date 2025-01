⌚S&P 500: Verluste vor wichtigem Bericht

📈US-Aktien-Futures gleichen die zuvor am asiatischen Handelstag erlittenen Verluste aus, da die Anleger auf den entscheidenden Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft warten. Das US-amerikanische Bureau of Labor Statistics wird die Beschäftigungsdaten um 14:30 Uhr dt. Zeit veröffentlichen. Von Bloomberg befragte Ökonomen prognostizieren, dass die NFP-Zahl zwischen 160.000 und 165.000 liegen wird.

Erwartet wird, dass die Arbeitslosenquote bei 4,2 % bleibt, obwohl einige Prognosen einen möglichen Anstieg auf 4,3 % vorhersagen.

Ein starker NFP-Bericht würde die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstreichen, den Dollar stärken, die Gewinne an der Wall Street stützen und möglicherweise die harte Haltung der Federal Reserve bekräftigen. Positive Erwartungen gehen Beschäftigungsdaten voraus Der Marktkonsens deutet auf einen robusten Anstieg der US-Beschäftigung im Dezember hin. Während der Konsens bei 160.000 bis 165.000 liegt, rechnet Bloomberg Economics mit einer um bis zu 100.000 höheren Zahl, wobei die Saisonabhängigkeit der Daten angeführt wird. Die Zahl der privaten Lohn- und Gehaltsempfänger wird voraussichtlich um 135.000 steigen, eine Zahl, die gegen den enttäuschenden ADP-Bericht abgewogen werden muss, der nur 122.000 neue Arbeitsplätze auswies. Erwartet wird, dass die heutige Zahl theoretisch stärker ausfallen wird, über dem Durchschnitt, da sie das geringe Beschäftigungswachstum im Oktober ausgleicht, als die USA von Hurrikanen heimgesucht wurden. ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Der US-Arbeitsmarkt bleibt stabil, wie die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung nahe 200.000 zeigt. Die Saisonabhängigkeit im Dezember im Zusammenhang mit der Einstellung von Feiertagsarbeitern sollte theoretisch einen höheren NFP-Wert unterstützen. Aus Sicht der Federal Reserve werden jedoch die Lohndaten entscheidend sein. Die Prognosen der Experten deuten nicht auf ein Feuerwerk hin und zeigen, dass die jährliche Wachstumsrate bei 4,0 % im Jahresvergleich liegen wird und die monatliche Wachstumsrate von 0,4 % im Vormonatsvergleich auf 0,3 % im Vormonatsvergleich sinken wird. Eine positive Überraschung von 0,5 % im Vormonatsvergleich oder höher könnte ein Anzeichen für einen möglichen Wiederanstieg des Inflationsdrucks sein. In letzter Zeit hat sich die Stimmung unter den Kleinunternehmen in den USA deutlich verbessert, was zu einer Belebung der Neueinstellungen führen dürfte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB. Der Lohnfonds der USA verzeichnet weiterhin ein gesundes Wachstum von über 2 % pro Jahr. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB. Konzentriert sich die Fed immer noch auf die Daten? Die Fed hat ihren geldpolitischen Ansatz in letzter Zeit geändert und signalisiert, dass keine unmittelbaren Zinssenkungen erforderlich sind, obwohl sie noch im September erklärt hatte, dass sie dem Arbeitsmarkt mehr Aufmerksamkeit schenken würde. Derzeit stellt der Arbeitsmarkt keine Bedrohung dar. Ein Wert unter 100.000 und ein Anstieg der Arbeitslosenquote könnten die Fed jedoch dazu veranlassen, ihre geldpolitischen Aussichten mit einer gemäßigteren Brille neu zu bewerten. Wenn die Daten weiterhin stark bleiben, sollten die aktuellen Markttrends anhalten. Mögliche Marktreaktion Der S&P 500 / US500-Index ging in den ersten Handelsstunden nach der Wiedereröffnung zunächst zurück, hat diese Verluste aber seit Beginn des europäischen Handelstages wieder aufgeholt. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung der NFP ist der Index um weniger als 0,1 % gesunken. Angesichts des aktuellen, gut etablierten geldpolitischen Trends sollte ein solider Wert den US500 nicht wesentlich beeinflussen. Gute Daten könnten die Indizes stützen. Andererseits könnten schwache Daten die Erwartungen der Fed verändern, aber gleichzeitig auch Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums in den USA aufkommen lassen. Daher würde ein schwacher NFP-Wert wahrscheinlich einen ersten Ausverkauf im US500 auslösen. Ein Rückgang unter 5.900 Punkte ist heute jedoch unwahrscheinlich, da die steigende Trendlinie, die auch die untere Begrenzung eines Dreiecksmusters bildet, Unterstützung bieten sollte. Die jüngsten Kursbewegungen deuten auf ein Kaufinteresse über 5.900 hin, was den US500 dazu veranlassen könnte, in naher Zukunft den Bereich von 5.960 bis 5.975 zu testen. Quelle: xStation5 von XTB

