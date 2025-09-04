Salesforce-Aktie bricht ein: Aktuelle Aktien News zu US-Wirtschaft & Zinsen

Salesforce-Aktie stürzt ab – Enttäuschende Prognose belastet US-Tech-Giganten 📉 Die Salesforce-Aktie (CRM.US) hat heute fast 6 % an Wert verloren, nachdem der US-Softwaregigant eine schwächere Umsatzprognose vorgelegt hat. Damit setzt sich die Talfahrt im Jahr 2025 fort: Seit Jahresbeginn ist die Aktie um rund 27 % gefallen und zählt aktuell zu den größten Verlierern unter den Large-Cap-Tech-Werten. ► Salesforce | WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM ✅ Key Takeaways zur Salesforce-Aktie Q2-Ergebnisse: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 10 % auf 10,24 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Auch der Gewinn pro Aktie lag über den Prognosen. Schwache Prognose: Für das dritte Quartal erwartet Salesforce einen Umsatz von 10,24–10,29 Mrd. USD, leicht unter den Schätzungen von 10,29 Mrd. USD. Sorgen um KI-Effekte: Anleger befürchten, dass der Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (AI) die Nachfrage nach klassischer SaaS-Software langfristig schwächen könnte – auch wenn CEO Marc Benioff diese Sorgen als „Unsinn“ bezeichnet. 💼 Umsätze & Deals im Fokus Trotz der schwachen Prognose konnte Salesforce im zweiten Quartal ein solides Wachstum verzeichnen: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Umsatzwachstum von 10 % auf 10,24 Milliarden USD

Abschluss von 12.500 Agentforce-Deals , darunter 6.000 zahlende Verträge

40 % der Buchungen stammen von bestehenden Kunden 📝 Fazit – Was bedeutet das für Anleger? Die Salesforce-Aktie hat im Jahr 2025 bereits 27 % an Wert verloren und ist damit der schwächste Performer unter den großen US-Tech-Aktien. Zwar überzeugt das Unternehmen mit soliden Quartalsergebnissen und einer stabilen Gewinnentwicklung, doch die verhaltene Umsatzprognose und die Unsicherheiten rund um Künstliche Intelligenz und Zölle belasten das Vertrauen der Anleger. Salesforce Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Salesforce Aktie 1. Sollte man aktuell Salesforce Aktien kaufen? Die Salesforce Aktie zeigt ein gemischtes Bild: solide Quartalszahlen und Investitionen in KI stehen einem schwachen Ausblick und technischen Risiken gegenüber. Anleger sollten eine Stabilisierung abwarten, bevor sie Aktien kaufen. 2. Warum ist die Salesforce Aktie zuletzt gefallen? Trotz guter Ergebnisse blieb der Ausblick für das kommende Quartal unter den Erwartungen. Zudem notiert die Aktie unter der 200-Tage-Linie, was charttechnisch als Schwäche gilt. 3. Was spricht für einen Kauf der Salesforce Aktie? Positiv sind die starke Marktstellung im Cloud-Sektor, das Wachstum durch die neue Agentforce-KI sowie strategische Übernahmen wie die von Informatica. Diese Faktoren könnten langfristig weiteres Potenzial bieten. 4. Welche Risiken birgt die Salesforce Aktie? Zu den Risiken zählen das schwächere Umsatzwachstum, hohe Erwartungen an die KI-Integration sowie mögliche Fehlsignale aus der Charttechnik. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil. 5. Wo kann man Salesforce Aktien kaufen? Die Salesforce Aktie ist an der NYSE gelistet und kann über gängige Online-Broker und Handelsplattformen wie XTB gehandelt werden.

