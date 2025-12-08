Salesforce Aktie: Starke Gewinne & optimistische Prognose – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? ☁️

Die Salesforce Aktie zeigt nach den neuesten Quartalszahlen neue Stärke. Das Unternehmen übertraf die Gewinnerwartungen deutlich und präsentierte zudem eine überraschend optimistische Umsatzprognose für das vierte Quartal. Trotz eines insgesamt schwachen Börsenjahres für die Aktie rückt Salesforce mit KI-Innovationen, Cloud-Wachstum und strategischen Übernahmen wieder stärker in den Fokus vieler Anleger.

Doch ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Salesforce Aktien zu kaufen?

► Salesforce WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

💰 1. Gewinn deutlich über Erwartungen – Aktie steigt nachbörslich

Salesforce lieferte ein starkes Zahlenwerk und übertraf sowohl beim Gewinn als auch bei der Umsatzprognose die Erwartungen:

Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,25 USD

→ Erwartet: 2,86 USD

Umsatz: 10,26 Mrd. USD

→ Erwartet: 10,27 Mrd. USD

Die Aktie stieg nachbörslich um 2 %.

📊 2. Umsatzprognose höher als erwartet – KI & Cloud treiben Wachstum

Für das vierte Quartal erwartet Salesforce:

Bereinigter Gewinn: 3,02–3,04 USD je Aktie

Umsatz: 11,13–11,23 Mrd. USD

→ Analystenerwartung: 10,9 Mrd. USD

Das entspricht einem Wachstum von 11–12 %, wobei rund 3 Prozentpunkte aus der Übernahme des Datenmanagement-Anbieters Informatica stammen.

Weitere wichtige Wachstumstreiber:

Starker Cloud-Anteil bei Tableau

Migration von MuleSoft & Tableau Richtung Cloud

Schwäche im Marketing- und Commerce-Segment wird kompensiert

🤖 3. KI-Offensive & Übernahmen stärken langfristige Strategie

Salesforce treibt seine KI-Agenda konsequent voran und hat im dritten Quartal mehrere KI-Unternehmen übernommen:

Regrello – KI zur Automatisierung von Aufgaben

Waii – generative KI zur Code-Generierung

Einführung von Agentforce – KI-Software zur Automatisierung von IT-Serviceanfragen

Agentforce wächst rasant:

Annualisierter Umsatz: +330 %

Über 9.500 bezahlte Verträge (September: 6.000)

Das Unternehmen stellt zudem ein ehrgeiziges Ziel auf:

📌 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030 – über den aktuellen Analystenschätzungen.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt!

Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

📌 Fazit: Salesforce Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Salesforce Aktie zeigt eine deutliche Erholungstendenz nach einem schwierigen Jahr. Die starken Gewinne, die erhöhte Prognose und der klare strategische Fokus auf KI und Cloud stärken das Vertrauen der Anleger.

🟢 Chancen

Deutlich übertroffene Gewinnerwartungen

Umsatzprognose über Konsens

KI-Portfolio wächst dynamisch

Starke Cashflow-Generierung (2,18 Mrd. USD, +22 %)

Mega-Ziel 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030

🔴 Risiken

Aktie 2025 bisher -29 % → Markt zweifelt an langfristigem Wachstum

KI-Konkurrenz durch Microsoft, Google & ServiceNow

Schwäche in Marketing- und Commerce-Lösungen

Fazit:

Für langfristig orientierte Anleger, die an Cloud-Software, KI-Automatisierung und CRM-Wachstum glauben, kann die Salesforce Aktie ein attraktiver Kauf sein.

Kurzfristige Risiken bleiben, doch die Wachstumsvision bis 2030 macht Salesforce strategisch hochinteressant.

Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Salesforce Aktie

FAQ 1: Warum steigt die Salesforce Aktie aktuell?

Die Salesforce Aktie steigt, weil der Gewinn deutlich über den Erwartungen lag und die Umsatzprognose für das vierte Quartal über dem Analystenkonsens liegt. Zudem stärkt Salesforce seine KI-Strategie durch neue Übernahmen.

FAQ 2: Sollte man jetzt Salesforce Aktien kaufen?

Salesforce bleibt ein langfristig attraktiver KI- und Cloud-Wert. Starke Gewinne, eine erhöhte Prognose und ein Umsatzziel von 60 Mrd. USD bis 2030 sprechen für Wachstum – trotz kurzfristiger Schwächephase.

FAQ 3: Welche Rolle spielt KI bei Salesforce?

KI ist ein strategischer Wachstumsmotor. Durch Übernahmen wie Regrello und Waii sowie die stark skalierende Plattform Agentforce baut Salesforce seine Marktführerschaft aus.

FAQ 4: Wie entwickelten sich die Salesforce Quartalszahlen?

• Gewinn je Aktie: 3,25 USD

• Umsatz: 10,26 Mrd. USD

• Q4-Prognose: 11,13–11,23 Mrd. USD

Salesforce übertraf damit klar die Markterwartungen.

FAQ 5: Welche Risiken hat die Salesforce Aktie?

• Aktie 2025 -29 % → Markt ist skeptisch

• Konkurrenzdruck durch Microsoft, Google, ServiceNow

• Schwäche im Commerce- und Marketingbereich