Salesforce Aktie: Starke Gewinne & optimistische Prognose – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? ☁️

- Gewinn deutlich über Erwartungen – Aktie steigt nachbörslich
- Umsatzprognose höher als erwartet – KI & Cloud treiben Wachstum
- KI-Offensive & Übernahmen stärken langfristige Strategie
Die Salesforce Aktie zeigt nach den neuesten Quartalszahlen neue Stärke. Das Unternehmen übertraf die Gewinnerwartungen deutlich und präsentierte zudem eine überraschend optimistische Umsatzprognose für das vierte Quartal. Trotz eines insgesamt schwachen Börsenjahres für die Aktie rückt Salesforce mit KI-Innovationen, Cloud-Wachstum und strategischen Übernahmen wieder stärker in den Fokus vieler Anleger.
Doch ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Salesforce Aktien zu kaufen?
► Salesforce WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
💰 1. Gewinn deutlich über Erwartungen – Aktie steigt nachbörslich
Salesforce lieferte ein starkes Zahlenwerk und übertraf sowohl beim Gewinn als auch bei der Umsatzprognose die Erwartungen:
-
Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,25 USD
→ Erwartet: 2,86 USD
-
Umsatz: 10,26 Mrd. USD
→ Erwartet: 10,27 Mrd. USD
Die Aktie stieg nachbörslich um 2 %.
📊 2. Umsatzprognose höher als erwartet – KI & Cloud treiben Wachstum
Für das vierte Quartal erwartet Salesforce:
-
Bereinigter Gewinn: 3,02–3,04 USD je Aktie
-
Umsatz: 11,13–11,23 Mrd. USD
→ Analystenerwartung: 10,9 Mrd. USD
Das entspricht einem Wachstum von 11–12 %, wobei rund 3 Prozentpunkte aus der Übernahme des Datenmanagement-Anbieters Informatica stammen.
Weitere wichtige Wachstumstreiber:
-
Starker Cloud-Anteil bei Tableau
-
Migration von MuleSoft & Tableau Richtung Cloud
-
Schwäche im Marketing- und Commerce-Segment wird kompensiert
🤖 3. KI-Offensive & Übernahmen stärken langfristige Strategie
Salesforce treibt seine KI-Agenda konsequent voran und hat im dritten Quartal mehrere KI-Unternehmen übernommen:
-
Regrello – KI zur Automatisierung von Aufgaben
-
Waii – generative KI zur Code-Generierung
-
Einführung von Agentforce – KI-Software zur Automatisierung von IT-Serviceanfragen
Agentforce wächst rasant:
-
Annualisierter Umsatz: +330 %
-
Über 9.500 bezahlte Verträge (September: 6.000)
Das Unternehmen stellt zudem ein ehrgeiziges Ziel auf:
📌 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030 – über den aktuellen Analystenschätzungen.
📌 Fazit: Salesforce Aktie – jetzt Aktien kaufen?
Die Salesforce Aktie zeigt eine deutliche Erholungstendenz nach einem schwierigen Jahr. Die starken Gewinne, die erhöhte Prognose und der klare strategische Fokus auf KI und Cloud stärken das Vertrauen der Anleger.
🟢 Chancen
-
Deutlich übertroffene Gewinnerwartungen
-
Umsatzprognose über Konsens
-
KI-Portfolio wächst dynamisch
-
Starke Cashflow-Generierung (2,18 Mrd. USD, +22 %)
-
Mega-Ziel 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030
🔴 Risiken
-
Aktie 2025 bisher -29 % → Markt zweifelt an langfristigem Wachstum
-
KI-Konkurrenz durch Microsoft, Google & ServiceNow
-
Schwäche in Marketing- und Commerce-Lösungen
Fazit:
Für langfristig orientierte Anleger, die an Cloud-Software, KI-Automatisierung und CRM-Wachstum glauben, kann die Salesforce Aktie ein attraktiver Kauf sein.
Kurzfristige Risiken bleiben, doch die Wachstumsvision bis 2030 macht Salesforce strategisch hochinteressant.
Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Salesforce Aktie
FAQ 1: Warum steigt die Salesforce Aktie aktuell?
Die Salesforce Aktie steigt, weil der Gewinn deutlich über den Erwartungen lag und die Umsatzprognose für das vierte Quartal über dem Analystenkonsens liegt. Zudem stärkt Salesforce seine KI-Strategie durch neue Übernahmen.
FAQ 2: Sollte man jetzt Salesforce Aktien kaufen?
Salesforce bleibt ein langfristig attraktiver KI- und Cloud-Wert. Starke Gewinne, eine erhöhte Prognose und ein Umsatzziel von 60 Mrd. USD bis 2030 sprechen für Wachstum – trotz kurzfristiger Schwächephase.
FAQ 3: Welche Rolle spielt KI bei Salesforce?
KI ist ein strategischer Wachstumsmotor. Durch Übernahmen wie Regrello und Waii sowie die stark skalierende Plattform Agentforce baut Salesforce seine Marktführerschaft aus.
FAQ 4: Wie entwickelten sich die Salesforce Quartalszahlen?
• Gewinn je Aktie: 3,25 USD
• Umsatz: 10,26 Mrd. USD
• Q4-Prognose: 11,13–11,23 Mrd. USD
Salesforce übertraf damit klar die Markterwartungen.
FAQ 5: Welche Risiken hat die Salesforce Aktie?
• Aktie 2025 -29 % → Markt ist skeptisch
• Konkurrenzdruck durch Microsoft, Google, ServiceNow
• Schwäche im Commerce- und Marketingbereich
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.