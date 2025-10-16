Salesforce Prognose 2030: Umsatz über 60 Milliarden USD – Börse Aktuell im Fokus

Beim Dreamforce Investor Event hat Salesforce eine ehrgeizige Prognose vorgestellt: Das Unternehmen erwartet, bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Umsatz von über 60 Milliarden USD zu erzielen. Diese Salesforce Prognose liegt deutlich über der Wall-Street-Erwartung von 58,37 Milliarden USD – und das ohne die geplante 8-Milliarden-USD-Übernahme von Informatica, die bald abgeschlossen werden soll.

Die Börse reagierte sofort: Die Salesforce-Aktie legte nahezu 8 % zu und steht damit im Zentrum vieler „Börse Aktuell“-Analysen.

► Salesforce WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM

Wachstumstreiber: KI, Datenintegration und Effizienz

Salesforce erwartet zwischen 2026 und 2030 ein organisches jährliches Wachstum (CAGR) von über 10 %. Besonders die Bereiche Cloud Computing und Künstliche Intelligenz (KI) sollen diesen Wachstumspfad stützen.

Im Mittelpunkt steht das neue Unternehmensziel „50 by FY30“ – ein langfristiger Rahmen, der 50 % Gesamtleistung aus Abonnementwachstum und Non-GAAP-Betriebsmarge anstrebt. Diese Balance zwischen Umsatzsteigerung und Kostenkontrolle ist entscheidend, da Salesforce direkt mit Microsoft und Oracle konkurriert.

Agentforce 360 & Alphabet-Partnerschaft: KI-Plattform wächst rasant

Der Data & AI-Bereich erwirtschaftete im 2. Quartal 1,2 Milliarden USD – ein Anstieg um 120 % im Jahresvergleich.

Die Agentforce-KI-Plattform erzielte 440 Millionen USD jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR). Salesforce rechnet damit, dass sich diese Zahl verdreifachen oder vervierfachen wird, sobald mehr Kunden die Plattform vollständig implementieren.

Mit Agentforce 360, der neuen globalen Version, werden alle Salesforce-Clouds integriert – für automatisierte Workflows, optimierte Kundenservices und Echtzeitdatenanalyse.

Besonders hervorzuheben: die Alphabet-Kooperation. Durch die Integration von Googles Gemini-Chatbot in den Atlas Reasoning Engine – das „Gehirn“ von Agentforce – kann Salesforce intelligente KI-Agenten bereitstellen, die komplexe Geschäftsprozesse automatisiert verwalten.

Informatica-Übernahme stärkt Datenkompetenz

Die 8-Milliarden-USD-Akquisition von Informatica gilt als strategischer Schritt zur Verbindung von Datenmanagement und Künstlicher Intelligenz.

Damit erweitert Salesforce seine Kompetenz in den Bereichen Daten-Governance, Automatisierung und KI-basierte Entscheidungsmodelle.

Diese Akquisition wird als zentraler Bestandteil der langfristigen Salesforce Prognose gesehen.

Reaktionen an der Börse Aktuell: Analysten bleiben optimistisch

Nach Bekanntgabe der neuen Prognose stieg die Salesforce-Aktie im vorbörslichen Handel um über 5 %, obwohl sie im Jahresverlauf noch rund 29 % im Minus liegt.

Mehrere große Investmenthäuser bestätigten jedoch ihre positiven Einschätzungen:

KeyBanc – Overweight, Kursziel 400 USD

Canaccord Genuity – Buy, Kursziel 300 USD

BofA Securities – Buy, Kursziel 325 USD

Wolfe Research – Outperform, Kursziel 310 USD

Needham – Buy, Kursziel 400 USD

Stifel – Buy, Kursziel 300 USD

Diese Bewertungen spiegeln das Vertrauen wider, dass Salesforce trotz Marktschwankungen zu den Gewinnern an der Börse Aktuell zählen wird.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Salesforce tritt in eine neue Ära ein

Die Zukunftsstrategie von Salesforce ruht auf drei Säulen:

KI & Datenintegration – Verknüpfung von Agentforce 360, Gemini-Integration und Informatica-Übernahme Finanzielle Effizienz – „50 by FY30“-Rahmen und ein 7-Milliarden-USD-Aktienrückkaufprogramm Organisches Wachstum – über 10 % CAGR und ein Umsatzziel von mehr als 60 Milliarden USD bis 2030

Mit dieser Strategie positioniert sich Salesforce als Schlüsselfigur im globalen KI-Wandel – und als heiß diskutiertes Thema an der Börse Aktuell.

