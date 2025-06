Durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia (Ticker: NVDA) am vergangenen Mittwoch sind die zeitgleich veröffentlichten Quartalszahlen von Salesforce (Ticker: CRM) ein wenig „untergegangen“, wir wollen aber dennoch der vollständigkeitshalber einen Blick auf diese werfen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Salesforce Handelsideen 🔴 Salesforce Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Salesforce | WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM Demnach konnte Salesforce die Erwartungen der Wall Street übertreffen, wies einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,58 USD gegenüber 2,54 USD aus und das bei einem Umsatz von 9,83 Mrd. USD gegenüber 9,75 Mrd. USD erwartet. Demnach stieg der Umsatz um 7,6 % gegenüber dem Vorjahr, während der Nettogewinn mit 1,54 Mrd. USD bzw. 1,59 USD pro Aktie im Vergleich zu 1,53 Mrd. USD bzw. 1,56 USD pro Aktie im Vorjahr weitgehend unverändert blieb. Salesforce scheint dem konjunkturellen Gegenwind, resultierend aus den Importzöllen des US-Präsidenten Donald Trumps ein wenig zu trotzen. Vor Veröffentlichung der Zahlen verkündete Salesforce bzw. dessen CEO Marc Benioff bereits am Dienstag die Übernahme des Datenmanagementunternehmen Informatica für 8 Milliarden US-Dollar, der zweitgrößten Akquisition nach der großen Übernahme von Slack im Jahr 2021 für 27,1 Milliarden Dollar. Den Sorgen um hohe Ausgaben und ein sich verlangsamendes Umsatzwachstums begegnete man damals konsequent mit dem Streichen von 10% der Arbeitsplätze bei Slack. Wie sich die Situation nun bei Informatica darstellen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass Benioff Informatica und Salesforce schon seit 20 Jahren zusammengehen sieht und mit den zunehmenden Bestrebungen Salesforce verstärkt KI einzusetzen, macht eine Akquisition von Informatica nun durchaus Sinn. Benioff teilte in diesem Zusammenhang mit, dass der Einsatz von künstliche Intelligenz-Agenten, die auf umfangreiche Daten zurückgreifen, eine Datenbereinigung voraussetzt, wo Informatica eine wichtige Rolle in Ergänzung mit anderen Salesforce-Tools spielen könnte. Für Salesforce rechnet das Management für das laufende Geschäftsquartal mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,76 bis 2,78 US-Dollar bei einem Umsatz von 10,11 bis 10,16 Milliarden US-Dollar, jeweils über der Erwartung der Wall Street, die mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,73 US-Dollar bei einem Umsatz von 10,01 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Technisch ist die Aktie allerdings ein wenig angeschlagen, ist jüngst hart an seiner 200-Tagelinie abgeprallt, handelt aber zunächst weiter über seiner ausgehend von den 2022er Jahrestiefs etablierten Aufwärtstrendlinie, gegen welche ich mir durchaus eine kleine Position als Beimischung in ein gut diversifiziertes Portfolio vorstellen kann. Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

