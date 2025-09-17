Börse Aktuell – Salesforce Aktie im Fokus Salesforce, weltweit führend im Bereich Customer Relationship Management (CRM), überzeugt seit Jahren mit starkem Wachstum. Die Umsätze stiegen von 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf fast 38 Milliarden im Geschäftsjahr 2025. Gleichzeitig legte das EBITDA von rund 5 Milliarden auf über 11 Milliarden US-Dollar zu. Diese Zahlen verdeutlichen, warum die Salesforce Aktie im Rahmen von Börse Aktuell für viele Anleger eine zentrale Rolle spielt. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance LP Verbesserte Profitabilität und Margensteigerung Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance LP Die operative Marge erhöhte sich von 7 % (2022) auf 18 % (2025), während die Nettomarge von 6 % auf 15 % zulegte. Gründe sind die Skalierung des Geschäfts, Kosteneffizienz durch Automatisierung und optimierte IT-Strukturen sowie der wachsende Anteil margenstarker Geschäftsbereiche wie Künstliche Intelligenz (KI) und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Auch die Reduzierung von Vertriebs- und Marketingkosten unterstützt die Gewinnentwicklung – ein positives Signal für die Salesforce Aktie. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Strategische Expansion: Missionforce Besondere Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten erregt die Gründung von Missionforce, einer neuen Salesforce-Einheit für nationale Sicherheit und KI-Lösungen. Unter der Leitung von Kendall Collins will Salesforce integrierte Systeme entwickeln, die militärische Logistik, operative Analysen und Personalmanagement mit Echtzeit-KI unterstützen. Damit tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Palantir Technologies – ein relevanter Faktor für Investoren, die sich für die Salesforce Aktie interessieren. Chancen im öffentlichen Sektor Die Nachfrage nach hochsicheren digitalen Plattformen im Regierungs- und Militärumfeld wächst rasant. Salesforce verbindet hier seine Cloud-Expertise, KI-Kompetenz und langjährige CRM-Erfahrung. Damit versucht das Unternehmen, Palantir Marktanteile bei milliardenschweren US-Regierungsaufträgen abzujagen – ein potenzieller Wachstumstreiber, der auch an der Börse Aktuell genau beobachtet wird. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance LP Aktienkurs unter Druck Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance LP Trotz der soliden Fundamentaldaten verläuft die Kursentwicklung 2025 bislang enttäuschend: Seit Jahresbeginn hat die Salesforce Aktie rund 25–28 % verloren, während der S&P 500 um etwa 12 % zulegen konnte. Anleger sehen die Aktie damit deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben. Ausblick für Investoren Die strategische Neuausrichtung mit Missionforce könnte jedoch eine Trendwende einleiten. Salesforce positioniert sich nicht nur als führendes Tech-Unternehmen, sondern auch als geostrategischer Player im Bereich digitaler Sicherheit. Für Investoren eröffnet dies neue Chancen in einem Markt, der in den kommenden Jahren zu den wachstumsstärksten Segmenten zählen dürfte. Fazit: Die Salesforce Aktie bleibt ein spannender Wert für Anleger, die neben klassischem CRM-Geschäft auch auf Zukunftsmärkte wie KI und nationale Sicherheit setzen wollen. Im Rahmen von Börse Aktuell zeigt sich: Trotz kurzfristiger Kursschwäche besitzt Salesforce erhebliches Potenzial für die kommenden Jahre. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

