Samsung erholt sich um 8 %, nachdem es 2022er Tiefststände getestet hat. Der beste Handelstag seit 2021 📈

Die Aktien des Smartphone- und Speicherchipherstellers Samsung (SMSN.UK) legten heute um 8 % zu und verzeichneten ihre beste Sitzung seit 2021. Das Unternehmen verzeichnete die ersten ZuflĂŒsse auslĂ€ndischer Investitionen seit dem 29. Oktober. Einige Investoren fĂŒhren den Anstieg auf die erwarteten Ergebnisse von Nvidia (NVDA.US) in der nĂ€chsten Woche (20. November, nach der US-Sitzung) zurĂŒck; vor deren Veröffentlichung sehen wir bei den meisten Unternehmen eine ĂŒberwiegend bessere Stimmung, was mit den Halbleiter- und verwandten MĂ€rkten zusammenhĂ€ngt. Das Unternehmen ist stĂ€rker als sein anderer koreanischer Konkurrent SK Hynix von chinesischen Lieferanten abhĂ€ngig, und die von den USA vorgeschlagenen 60-prozentigen Zölle auf chinesische Waren könnten seine Kosten dramatisch in die Höhe treiben. Die Aktien von Samsung haben in den letzten fĂŒnf Tagen in Folge an Wert verloren, und das Unternehmen verzeichnet in diesem Jahr einen Kursverlust von etwa 30 % und testet die TiefststĂ€nde von September/Oktober 2022, was auf eine Welle von Bedenken hinsichtlich einer möglichen neuen protektionistischen Zollpolitik der USA, die fĂŒr das Unternehmen ungĂŒnstig wĂ€re, und auf gemischte Aussichten fĂŒr den HBM-Speicherchipmarkt zurĂŒckzufĂŒhren ist, eine Welle, in der auch Micron Technology (MU.US) kĂŒrzlich an Wert verlor. Laut Bloomberg-Daten wird die Aktie mit einem zweistelligen Abschlag auf die von Analysten prognostizierte 1-Jahres-VerĂ€nderung des Buchwerts gehandelt.

Die von Trump vorgeschlagenen protektionistischen Maßnahmen sind nicht der einzige Grund zur Sorge. Die Ergebnisse des Unternehmens fĂŒr das letzte Quartal ĂŒbertrafen die Umsatz- und Betriebsgewinnprognosen leicht, aber der Gewinn aus dem Halbleiterbereich ging im Vergleich zum Vorquartal um bis zu 40 % zurĂŒck, was der Markt auf den harten Wettbewerb mit dem taiwanesischen Unternehmen TSMC (TSM.US) zurĂŒckfĂŒhrte.

Der Gewinn aus dem Halbleitersegment belief sich im dritten Quartal auf 3,84 Billionen Won, was der HĂ€lfte des Gewinns von SK Hynix entspricht. Das Unternehmen warnte am 31. Oktober außerdem, dass die Nachfrage nach Smartphones und PCs weiterhin gering sei, und gab eine enttĂ€uschende Prognose fĂŒr den Betriebsgewinn im vierten Quartal von 9,18 Billionen Won ab, wĂ€hrend Analysten der LSEG mit mehr als 11,5 Billionen Won gerechnet hatten. Samsung ist der zweitgrĂ¶ĂŸte Smartphone-Anbieter der Welt. Das Unternehmen wird voraussichtlich in der zweiten HĂ€lfte des Jahres 2025 leistungsstarke HBM4-Speicherchips der sechsten Generation auf den Markt bringen, die auf KI abzielen. Samsung (SMSN.UK) Aktien im Tageschart  Die Aktien von Samsung reagierten auf einem wichtigen UnterstĂŒtzungsniveau, das durch das 71,6-Fibo-Retracement der AufwĂ€rtswelle von 2016, frĂŒhere starke Kursreaktionen von 2020 und 2022 und eine potenzielle Halslinie in einer Kopf-Schulter-Formation (RGR) festgelegt wurde. Ein RĂŒckgang unter 900 $ könnte den Weg fĂŒr die Auslöschung des gesamten 8-jĂ€hrigen AufwĂ€rtsimpulses und einen Test des Bereichs um 500 $ pro Aktie ebnen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

