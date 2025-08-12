KEY TAKEAWAYS Siemens Energy kann im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf starke Zahlen im Bereich Umsatz und Gewinn verweisen. Die Restrukturierungsmaßnahmen der letzten Jahre scheinen Früchte zu tragen. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR Die Siemens Energy Aktie sorgt aktuell für Schlagzeilen in den Aktien News: Im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 überzeugt der Konzern mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Gewinn. Die Restrukturierungsmaßnahmen der letzten Jahre zeigen klare Wirkung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten Siemens Energy Aktie Aktueller Kurs: 99,52 EUR

Marktkapitalisierung: 79,17 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 34,47 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 17,76 %

KGV 2025 (Prognose): 60,03

4-Wochen-Performance: +5,20 %

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 0,49 %

Branche: Anlagenbau / Erneuerbare Energien

Bewertung: Leicht unterbewertet Q3-Ergebnisse und Unternehmensnews Die Siemens Energy Aktie profitiert von einem neuen Auftragsrekord: Das Volumen stieg um 64,6 % auf 16,6 Mrd. EUR – vor allem dank Offshore-Großaufträgen der Tochter Siemens Gamesa. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 13,5 % auf 9,7 Mrd. EUR zu.

Nach einem Verlust im Vorjahr verzeichnet Siemens Energy nun einen Nettogewinn von 697 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 5,1 %. Mit dem Ausstieg aus den Staatsgarantien ist auch wieder eine Dividendenausschüttung möglich. Prognose 2025 Aufgrund der starken Nachfrage hat Siemens Energy die Jahresprognose 2025 auf das obere Ende der bisherigen Spanne angehoben. Langfristig orientierte Anleger sehen Potenzial bis zu 165 EUR, sofern wichtige Chartmarken gehalten werden. Chartanalyse Siemens Energy Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart: Stabile Aufwärtstrends seit September 2024

Wichtige Unterstützung: SMA20 bei 96,48 EUR und SMA50 bei 92,49 EUR

Widerstandszonen: 101,70 EUR, 110 EUR, 125 EUR, 165 EUR

Szenario: neutral / bullisch, 65 % Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4-Stunden-Chart: Unterstützungen an SMA20 (97,74 EUR) und SMA50 (96,99 EUR)

Positiver Trend intakt, 55 % Wahrscheinlichkeit für weitere Anstiege Fazit – Siemens Energy Aktie in den Aktien News 2025 Die Siemens Energy Aktie bleibt eine spannende Investmentstory: Starke Q3-Zahlen, verbesserte Gewinnsituation und ein optimistischer Ausblick machen das Papier interessant für Anleger. Die Charttechnik stützt den positiven Trend, wobei Kursziele zwischen 125 EUR und 165 EUR realistisch erscheinen – vorausgesetzt, die Schlüsselunterstützungen halten.

