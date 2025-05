Siemens Healthineers AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Siemens Healthineers

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Siemens Healthineers Aktie WKN: SHL100¬†| ISIN: DE000SHL1006¬†| Ticker: SHL

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Siemens Healthineers Aktie?

Der Konzern hat heute die Zahlen f√ľr das 2. Quartal des Gesch√§ftsjahres bekannt gegeben. Der Quartalsumsatz ist um 6,8 Prozent gewachsen, der Bereich Imaging kann auf eine sehr gute Marge von 22,4 Prozent verweisen. Das Umsatzwachstum dieses Gesch√§ftsbereichs ist um 8,7 %, und damit √ľberdurchschnittlich gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge lag im Berichtszeitraum bei 16,6 Prozent und damit deutlich √ľber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte unverw√§sserte Ergebnis je Aktie bel√§uft sich auf 0,56 EUR und liegt damit auch √ľber dem Vorjahresquartal. Der Ausblick f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr 2025 wurde best√§tigt. Der Umsatz soll zwischen 5 Prozent und 6 Prozent wachsen. Das bereinigte unverw√§sserte Ergebnis soll sich zwischen 2,20 EUR und 2,50 EUR belaufen (statt 2,35 EUR und 2,50 EUR).

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie ist von ihrem Hoch (67,62 EUR) im Dezember 2021. Das Papier gab nachfolgend nach und bewegte sich √ľbergeordnet bis Anfang Februar 2025 in einer Box von 10 - 12 EUR seitw√§rts. Im M√§rz ging es deutlich abw√§rts. Das Papier rutschte bis in den Bereich der 40 EUR ab, konnte sich aber nachfolgend wieder etwas erholen.¬†

Im Rahmen der Seitw√§rtsbewegung konnte sich das Wertpapier insbesondere h√§ufig an der SMA200 (aktuell bei 52,51 EUR) stabilisieren und erholen. Auf der anderen Seite ist es nicht wesentlich √ľber die SMA20 (aktuell bei 50,96 EUR) gegangen. Die Aktie konnte in den letzten Jahren damit nicht von der √ľbergeordneten Marktentwicklung profitieren. In den letzten Handelswochen ist die Aktie unter Druck geraten und ist im Zuge dessen unter alle drei Durchschnittslinien gefallen.

 

 

Damit ist das Wochenchart b√§risch zu interpretieren. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, die die Perspektive haben, zum einen das Jahrestief, zum anderen darunter die 37,69 EUR, die 28,41 EUR bzw. die 27,50 EUR zu erreichen.

Sollten sich in den kommenden Handelswochen Erholungen einstellen, so k√∂nnten sich diese zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 ausdehnen. Der Anteilsschein hat jetzt das Problem, dass er auch die¬†SMA50 (aktuell bei 51,54 EUR) auch die SMA200 √ľberwinden muss, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Da alle drei Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen ist dieses Vorhaben anspruchsvoll. Es bleibt abzuwarten, ob die Aktie die Kraft hat, diese Bewegungen abzubilden. Sollte sich die Aktie wieder √ľber diese Linien schieben und etablieren k√∂nnen, so w√ľrde das Wochenchart aber erst dann bullisch zu interpretieren sein, wenn es dem Papier gelingt sich auch verbindlich nach Norden zu l√∂sen. Erst mit einem Wochenschluss √ľber der 58,50 EUR-Marke w√§re die Perspektive auf das Hoch 2021 gegeben.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich nach der ausgeprägten Seitwärtsphase Anfang Februar mit einem GAP up nach Norden lösen und das Jahreshoch bei 58,30 EUR markieren. Dieses Hoch wurde nachfolgend direkt wieder abverkauft. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Papier im Bereich der SMA200 (aktuell bei 51,24 EUR) zunächst stabilisieren aber nicht erholen konnte. Dieser Support wurde aufgegeben, es ging dynamisch und mit Momentum an das Jahrestief (41,24 EUR). Dem Papier gelang nachfolgend zwar eine Erholung, diese hat in den letzten Handelstagen aber an Dynamik verloren. 

Im Zuge der Erholung konnte sich die Aktie wieder √ľber die SMA20 (aktuell bei 45,52 EUR) schieben, womit sich das Tageschart etwas entspannt hat. Wichtig ist jetzt aber, dass der Kaufdruck anh√§lt und es das Wertpapier auch schafft, sich verbindlich √ľber der SMA50 (aktuell bei 49,26 EUR) zu etablieren. Gelingt diese Bewegung und kann sich die Aktie nachfolgend auch rasch nach Norden l√∂sen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen -wochen angelaufen, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linien engmaschig zu beobachten. Die Relevanz der SMA200 kann aus dem Tageschart gut herausgelesen werden.¬†

Stellen sich R√ľcksetzer ein, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die SMA20 gehen. Wird diese Linie angelaufen, so h√§tte das Wertpapier im Bereich dieser Linie Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Wird diese Linie als Unterst√ľtzung aber aufgegeben, so k√∂nnte es nachfolgend weiter abw√§rts in den Bereich der Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch / neutral

Siemens Healthineers Unternehmensprofil:

Der Konzern ist das separat gef√ľhrte Healthcare Gesch√§ft der Siemens AG. Das Going Public erfolgte 2018. Zu den Kernbereichen des Unternehmens geh√∂ren die Bildgebung f√ľr Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik sowie digitale Gesundheitsservices sowie das Krankenhausmanagement. Produkte, die hergestellt und vertrieben werden sind R√∂ntgen- Computertomographie- (CT) und Magnetresonanztomographie Ger√§te sowie Blut- und Urintests. Eingesetzt werden die Ger√§te des Konzerns in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie. Im August 2020 √ľbernahm die Siemens Tochter den US-amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian Medical Systems f√ľr 16,4 Mrd. US-Dollar.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Der Gro√üaktion√§r ist die Siemens AG, die 75 Prozent des Anteils besitzt. Dar√ľber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von kleineren institutionellen Anlegern, die den Rest der 23 Prozent der Anteile besitzen.

 

Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des Henkel Konzerns 2020 - 2024

Im Vergleich zu 2022 konnte der Umsatz nur moderat gesteigert werden. Im Betrachtungszeitraum 2020 - 2024 stieg er hingegen deutlich an, was auch durch die Akquisitionen zu erklären ist. 

Der Umsatz pro Mitarbeitenden hat sich in den letzten drei Jahre nicht verändert, auch im Vergleich zu 2020 ist nur eine moderate Verbesserung zu konstatieren.

 

Der Konzern erwirtschaftet ein operatives Ergebnis im Betrachtungszeitraum stabil √ľber der 2 Mrd. EUR-Marke. 2024 konnte diese Kennzahl sogar deutlich √ľber die 3 Mrd. EUR-Marke ausgewiesen werden.

 

Beim Ergebnis vor Steuern ist ein diskontinuierlicher Verlauf erkennbar. Konnte dieses noch bis 2022 gesteigert werden, so gab dieses 2023 deutlich nach und hat 2024 die Marke von 2020 noch nicht erreicht. Das Ergebnis nach Steuern wurde 2024 knapp unter der 2 Mrd. EUR-Marke ausgewiesen.

 

Der Gewinn je Aktie liegt zwar √ľber dem Wert von 2020 aber noch unter dem Wert von 2022.

 

Die Eigenkapitalquote ist im Betrachtungszeitraum abgeschmolzen. Sie hat sich in den letzten Jahren im Bereich der 40 Prozent eingependelt. 

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll bis 2029 auf 30 Mrd. EUR erh√∂hen, was eine Steigerung von 28 Prozent bedeutet. Die Dividende soll sich von 1,14 EUR auf 2,03 EUR erh√∂hen. Die Aktie ist aktuell nicht g√ľnstig bewertet, w√ľrde aber im Rahmen der Erwartungen sukzessive g√ľnstiger werden. Mit einem geplanten KGV von 12,50 w√§re das Wertpapier damit nicht zu teuer. Die Dividendenrendite, die 2024 noch bei 1,76 Prozent gelegen ist, soll sich bis 2029 mehr als verdoppeln.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Siemens Healthineers Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das sich in den letzten Jahren, bezogen auf den Aktienkurs unterdurchschnittlich entwickelt hat. Der DAX hat im Vergleich deutlich zulegen k√∂nnen. Auf der anderen Seite ist der Konzern im Gesundheitsbereich t√§tig, ein Segment, dass sich konjunkturunabh√§ngig entwickelt. Im Rahmen von √úbernahmen hat Siemens Healthineers seine Marktposition in den letzten Jahren festigen k√∂nnen. Damit ist Wertpapier, unserer Meinung nach, ein Titel, der untergewichtet als Depotbeimischung f√ľr den einen oder anderen Anleger geeignet sein k√∂nnte.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

