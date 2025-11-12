Silber Kurs springt über 4 % – politische Hoffnung treibt Rohstoffmärkte

Das Wichtigste in Kürze Ende des US-Shutdowns in Sicht

Zinssenkungserwartungen steigen

Silber als Inflationsschutz

Der Silber Kurs erlebt heute einen deutlichen Anstieg von über 4 %, getrieben durch eine Kombination aus politischen Fortschritten in den USA, geldpolitischen Erwartungen und einer neuen Risikoneigung an den Finanzmärkten.

Diese Entwicklung sorgt für starke Bewegung im Rohstoffmarkt und unterstreicht Silbers Rolle als Schutzanlage in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: Silver 📊 Drei Key Takeaways 🏛️ Ende des US-Shutdowns in Sicht: Hoffnung auf eine politische Einigung verbessert das Marktvertrauen und treibt den Silber Kurs an.

💸 Zinssenkungserwartungen steigen: Eine mögliche Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve macht Edelmetalle attraktiver.

🛡️ Silber als Inflationsschutz: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dient Silber zunehmend als defensive Anlagealternative. Politische Entspannung belebt den Rohstoffmarkt 💬 Die Aussicht auf das Ende des rekordlangen US-Government-Shutdowns sorgt für Aufatmen an den Märkten.

Ein neues Haushaltspaket würde die Veröffentlichung der zurückgehaltenen Konjunkturdaten – darunter den wichtigen Arbeitsmarktbericht für September – ermöglichen. Mit der Wiederherstellung der Datenlage erhalten Investoren wieder eine klare Basis für wirtschaftliche Prognosen, was Unsicherheiten reduziert und die Nachfrage nach Edelmetallen wie Silber stärkt. Zudem entfällt der Druck, unter unvollständigen Informationen zu handeln – ein Faktor, der in den vergangenen Wochen für deutliche Nervosität am Rohstoffmarkt gesorgt hatte. 💰 Fed-Zinserwartungen befeuern die Rallye im Silber Kurs 📈 Parallel zu den politischen Entwicklungen steigen die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed).

Ein Umfeld niedriger Realzinsen und ein schwächerer US-Dollar schaffen ideale Bedingungen für steigende Silberpreise. Historisch zeigt sich, dass Edelmetalle wie Silber in Phasen fallender Zinsen und steigender Inflationssorgen überdurchschnittlich performen. Sowohl Privatanleger, die Kapital schützen wollen, als auch institutionelle Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren, erhöhen aktuell ihre Engagements in Silber-ETFs und Futures. ⚙️ Fundamentale Faktoren stützen langfristige Silber-Nachfrage 🌍 Neben kurzfristigen Marktimpulsen wird der Silber Kurs auch durch langfristige Fundamentaldaten gestützt: Die wachsende Nachfrage aus der Solar- und Elektronikindustrie stabilisiert den physischen Markt.

Die geopolitische Unsicherheit erhöht die Absicherungsnachfrage .

Der Inflationsdruck bleibt trotz geldpolitischer Lockerungserwartungen bestehen. Diese Kombination aus realwirtschaftlicher Nachfrage und finanzieller Attraktivität macht Silber zu einem zentralen Baustein moderner Rohstoffportfolios. 💬 Fazit – Silber Kurs profitiert von Politik, Fed und Risikoabsicherung 🪙 Die heutige Rallye zeigt, dass Silber weiterhin als wichtiger Inflationsschutz und Stabilisator in unsicheren Zeiten gilt.

Das mögliche Ende des US-Government-Shutdowns sowie die wachsende Hoffnung auf Zinssenkungen wirken wie ein Doppelschub für den Rohstoffmarkt. Kurzfristig bleibt der Trend positiv – langfristig könnte der Silber Kurs durch strukturelle Nachfrage und geldpolitische Lockerung zusätzlichen Rückenwind erhalten. Silber Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

