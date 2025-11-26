Silber Prognose 2024/2025: Wohin entwickelt sich der Silber Preis?

Das Wichtigste in Kürze Bullisher Trend mit Potenzial

Der Silber Preis hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Haupttreiber waren die steigenden Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember sowie eine Phase zunehmender Dollar-Schwäche. Der Preis für Silber kletterte wieder über die Marke von 52 USD pro Unze, nachdem er im Oktober kurzfristig unter 46 USD gefallen war. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Ein Blick auf den RSI zeigt, dass der aktuelle Wert um 60 trotz der kräftigen Erholung noch keine übermäßige Überkauft-Situation signalisiert. Zusammen mit einem positiven MACD-Signal unterstützt dies die Annahme, dass der Silber Preis weiteres Aufwärtspotenzial besitzt. Ein wesentlicher Faktor für die aktuelle Silber Prognose ist die ausgeprägte Unterstützungszone um 46 USD pro Unze. Gleichzeitig bildet sich eine Struktur höherer Tiefpunkte heraus. Der Silberpreis bewegt sich aktuell in einer symmetrischen Dreiecksformation, deren entscheidender Bereich bei rund 53 USD liegt. Sollte dem Silberpreis der Ausbruch über 53 USD nicht gelingen, könnte dies eine erneute dynamische Korrektur einleiten. Ein klarer Ausbruch dagegen würde ein bullishes Chartsignal darstellen und den Weg in Richtung der Mehrjahreshochs nahe 54,5 USD freimachen. Bei anhaltender Erwartung von US-Zinssenkungen und weiter schwachem Dollar könnte der Silber Preis sogar darüber hinaus steigen. Dennoch bleibt wichtig: Der Silbermarkt zeigt aktuell hohe Volatilität. Jede Veränderung bei US-Anleiherenditen oder den Erwartungen an die Geldpolitik kann den Trend des Silberpreises schnell und spürbar beeinflussen – sowohl nach oben als auch nach unten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

