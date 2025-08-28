Silber Prognose & Börse Aktuell: Silberpreis erreicht neues Hoch Der Silberpreis testet heute die Marke von 39 USD pro Unze und erreicht damit das höchste Niveau seit dem 25. Juli. Mit einem Tagesgewinn von über 1 % zählt Silber aktuell zu den stärksten Rohstoffen an der Börse. Im weiteren Verlauf wurde der Zuwachs leicht auf rund 0,8 % reduziert. ►Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Die jüngsten Gewinne basieren auf einer allgemein positiven Stimmung im Edelmetallsektor. Auch Gold konnte deutlich zulegen und kletterte über die Marke von 3.400 USD – das höchste Niveau seit dem 23. Juli. Die Börse aktuell profitiert dabei von steigenden Erwartungen, dass die US-Notenbank (Fed) im September eine Zinssenkung beschließen könnte. Ausschlaggebend waren Äußerungen von New-York-Fed-Präsident John C. Williams, der betonte, dass die Entscheidungen im September und bei weiteren Sitzungen „datenabhängig“ getroffen würden. Der Markt preist derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 85 % eine Zinssenkung im kommenden Monat ein. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Technische Analyse zur Silber Prognose Aus technischer Sicht konnte Silber kurzfristig die Hochs vom 21. August überschreiten, nachdem der Kurs zuvor von seinem 30-Perioden-Durchschnitt abgeprallt war. Der Bereich zwischen dem 30- und 50-Perioden-Durchschnitt gilt nun als wichtige Unterstützungszone. Zusätzlich deuten Daten zur spekulativen Positionierung auf eine potenzielle Trendwende hin: Netto-Positionen werden nicht mehr weiter abgebaut. Ein solches Muster war bereits im Januar, April und Mai zu beobachten, als Konsolidierungsphasen von einem kräftigen Rallye-Schub beim Silberpreis gefolgt waren. Dies könnte auch in der aktuellen Silber Prognose für neue Impulse sprechen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Silber Prognose im Kontext der Börse Aktuell Mit Blick auf die Börse aktuell bleibt Silber einer der spannendsten Rohstoffe. Getrieben durch geldpolitische Erwartungen, charttechnische Signale und eine stabile Nachfrage könnte das Edelmetall auch in den kommenden Wochen im Fokus der Anleger stehen. Die Silber Prognose deutet daher auf eine erhöhte Dynamik hin, insbesondere wenn die Fed im September tatsächlich eine Zinssenkung einleitet. 👉 Soll ich dir auch noch strukturierte FAQ-Snippets für die Keywords „Silber Prognose“ und „Börse Aktuell“ formulieren, damit du bessere Chancen auf Featured Snippets bei Google hast? AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

